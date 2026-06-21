Récord de compras por courier: aumentaron 84,4% en Argentina

Las compras realizadas por particulares mediante el sistema courier registraron en mayo un aumento interanual del 84,4% y acumulan US$518 millones en los primeros cinco meses del año.
Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan en expansión y volvieron a marcar un récord. Durante mayo, las importaciones realizadas por particulares alcanzaron los US$115 millones, un incremento del 84,4% respecto del mismo mes del año pasado, según un informe de la consultora Analytica elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El monto registrado en el quinto mes del año quedó apenas por debajo del récord histórico de abril, cuando las compras habían alcanzado los US$118 millones. Desde Analytica señalaron que se trata del “máximo para un mes de mayo en dólares constantes” y destacaron la aceleración del fenómeno de las compras internacionales realizadas por consumidores argentinos.
El crecimiento acumulado también muestra una fuerte expansión. Entre enero y mayo de este año, las importaciones vía courier totalizaron US$518 millones, lo que representa una suba del 113,2% frente al mismo período del año anterior. La cifra ya supera la mitad de todo lo comprado durante 2024, cuando las compras particulares al exterior sumaron US$894 millones.
Aunque el peso del courier todavía es reducido dentro del volumen total de importaciones argentinas, el informe remarcó que la modalidad comenzó a ganar relevancia. Según Analytica, al observar las categorías de productos bajo la nomenclatura del Mercosur, este tipo de compras se consolidó como una de las tres más importantes en mayo, con niveles similares a los registrados por los vehículos de baja cilindrada.
El crecimiento del sistema puerta a puerta está vinculado también a las modificaciones en las condiciones para acceder a este tipo de envíos. Desde principios de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevas reglas para las compras realizadas mediante courier y pequeños envíos.
Actualmente, los paquetes pueden tener un peso máximo de 50 kilos y un valor límite de hasta US$3.000 por envío. Además, no existe un tope de cantidad de operaciones realizadas mediante courier.
En el caso de los denominados “pequeños envíos”, existen restricciones específicas: cada compra puede incluir hasta tres unidades del mismo producto y cada persona puede realizar hasta cinco envíos por año bajo esta modalidad.
Otro de los cambios relevantes está relacionado con los impuestos. Para compras de hasta US$400 no se abonan derechos de importación ni la tasa estadística, aunque continúa vigente el pago del IVA correspondiente.
La operatoria también simplificó algunos trámites para los usuarios. Cuando el envío llega a través de empresas de courier privadas, no es necesario registrarlo en la página de ARCA. Esa obligación permanece únicamente para los paquetes enviados mediante Correo Argentino.
El crecimiento de las compras al exterior refleja un cambio en los hábitos de consumo y una mayor utilización de plataformas internacionales por parte de los argentinos. Tecnología, indumentaria, accesorios y productos difíciles de conseguir en el mercado local aparecen entre los rubros que impulsan una tendencia que, por ahora, mantiene una fuerte dinámica de crecimiento.
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