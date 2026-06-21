Récord de compras por courier: aumentaron 84,4% en Argentina

Sistema puerta a puerta

El crecimiento del sistema puerta a puerta está vinculado también a las modificaciones en las condiciones para acceder a este tipo de envíos. Desde principios de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevas reglas para las compras realizadas mediante courier y pequeños envíos.

Actualmente, los paquetes pueden tener un peso máximo de 50 kilos y un valor límite de hasta US$3.000 por envío. Además, no existe un tope de cantidad de operaciones realizadas mediante courier.

En el caso de los denominados “pequeños envíos”, existen restricciones específicas: cada compra puede incluir hasta tres unidades del mismo producto y cada persona puede realizar hasta cinco envíos por año bajo esta modalidad.

Otro de los cambios relevantes está relacionado con los impuestos. Para compras de hasta US$400 no se abonan derechos de importación ni la tasa estadística, aunque continúa vigente el pago del IVA correspondiente.

La operatoria también simplificó algunos trámites para los usuarios. Cuando el envío llega a través de empresas de courier privadas, no es necesario registrarlo en la página de ARCA. Esa obligación permanece únicamente para los paquetes enviados mediante Correo Argentino.

El crecimiento de las compras al exterior refleja un cambio en los hábitos de consumo y una mayor utilización de plataformas internacionales por parte de los argentinos. Tecnología, indumentaria, accesorios y productos difíciles de conseguir en el mercado local aparecen entre los rubros que impulsan una tendencia que, por ahora, mantiene una fuerte dinámica de crecimiento.