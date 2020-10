Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el patentamiento marca una suba del 6,1% con relación a septiembre, cuando se habían registrado 35.014.

La comparación interanual muestra también un crecimiento del 13,9% y es el primer crecimiento de un mes de 2020 respecto al mismo del año pasado.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, sostuvo que el sector terminó "otro mes con buen nivel de actividad, para este contexto de pandemia, lo que demuestra que los concesionarios estamos activos, tratando de cerrar todas las operaciones que se nos presentan, más allá de cierta incertidumbre relacionada a la reposición de las unidades”.

“Nuestro negocio siempre ha sido vender y no especular, por eso planteamos y trabajamos permanentemente proponiendo ideas y alternativas para que la demanda, que ahora parece tomar ritmo, no se detenga y no nos vamos a apartar de ese camino”, agregó.

Salomé también aventuró como serán en el sector los últimos meses del año. “Más allá de que en noviembre y diciembre, por estacionalidad, las cifras siempre bajan con respecto a octubre, creo que también serán dos meses con buen movimiento, por eso hoy calculamos un piso de 320.000 patentamientos para este 2020 tan particular".

"Es importante entender que si se consideran algunas de las medidas de estímulo presentadas por la cadena de valor, y que están siendo evaluadas por el gobierno, podemos pensar en un 2021 con mucho más optimismo”, cerró.

Por su parte, el secretario de la entidad, Ruben Beato, consideró que "de cara al año próximo, ya estamos trabajado para que nuestra red comercial se adapte y se reconvierta a la nueva realidad y a los actuales hábitos de consumo. Seguimos invirtiendo para agilizar nuestros equipos de venta porque estamos convencido que nuestro sector puede ser protagonista”, finalizó.