El riesgo país se dispara a 918 puntos

Los bonos soberanos y empresas como Mercado Libre registraban fuertes pérdidas en Nueva York. El desplome tecnológico en Wall Street sumó presión a una plaza local afectada por la incertidumbre y la debilidad de la actividad.
El indicador del JP Morgan avanza 66 unidades respecto a los 852 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 7,7%. Así, acumula una suba del 16,7% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 60,8%.
Con este avance, el riesgo país alcanza su mayor valor en más de un año, escalando a cifras que no se registraban desde finales de octubre del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas que arrojaron la victoria del oficialismo y lograron recuperar la calma a los mercados.
A diferencia del 2025, los comicios no están trayendo buenas noticias para el gobierno de Javier Milei en estos úlitmos meses del año, ya que las derrotas de Flavio Bolsonaro en Brasil y del Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos muestran un efecto adverso para la Argentina.
De esta manera, los bonos en dólares caen hasta 3%, encabezados por el Global 2046 (-2,6%) y empujan el alza del riesgo país. Minestras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 14,4% de la mano de Mercado Libre, seguida por Banco Supervielle (-5,8%) y Edenor (-4,9%).
A nivel local, las acciones del MSCI MERVAL observan caída de 3,1% en pesos y del 3,4% en dólares, siendo un signo más del mal clima general que exhiben los mercados para la renta fija y la renta variable de la Argentina.
El riesgo país argentino más que duplicó su valor en los últimos cuatro meses y viene de saltar casi 30% solo durante el mes pasado.
Junto a la políticas de ajuste del Gobierno y en el plano internacional con la guerra en el Estrecho de Ormuz, que disparó el petróleo y aceleró los procesos inflacionarios, Argentina vio un recorte de liquidez en sus negocios financieros, al tiempo que se ratificó una desaceleración en la actividad económica.
La jornada se desarrollaba, además, antes de una interrupción prolongada de la actividad financiera: este viernes no habrá bancos por el Día del Trabajador Bancario, mientras que el lunes y el martes la plaza financiera permanecerá cerrada por la visita del papa León XIV.
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