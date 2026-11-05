El riesgo país se dispara a 918 puntos

De esta manera, los bonos en dólares caen hasta 3%, encabezados por el Global 2046 (-2,6%) y empujan el alza del riesgo país. Minestras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 14,4% de la mano de Mercado Libre, seguida por Banco Supervielle (-5,8%) y Edenor (-4,9%).

A nivel local, las acciones del MSCI MERVAL observan caída de 3,1% en pesos y del 3,4% en dólares, siendo un signo más del mal clima general que exhiben los mercados para la renta fija y la renta variable de la Argentina.

El riesgo país argentino más que duplicó su valor en los últimos cuatro meses y viene de saltar casi 30% solo durante el mes pasado.

Junto a la políticas de ajuste del Gobierno y en el plano internacional con la guerra en el Estrecho de Ormuz, que disparó el petróleo y aceleró los procesos inflacionarios, Argentina vio un recorte de liquidez en sus negocios financieros, al tiempo que se ratificó una desaceleración en la actividad económica.

La jornada se desarrollaba, además, antes de una interrupción prolongada de la actividad financiera: este viernes no habrá bancos por el Día del Trabajador Bancario, mientras que el lunes y el martes la plaza financiera permanecerá cerrada por la visita del papa León XIV.