Crecen las deudas en las familias y la morosidad es la más alta en dos décadas

En contraste, los créditos hipotecarios mostraron mayor estabilidad, con una leve suba del 1,2% al 1,3%.

como-salir-del-ahogo-deudas-tarjeta-credito-argentina En el caso de las tarjetas de crédito, el nivel de mora trepó del 9,3% al 11% durante enero.

El deterioro más va más allá del sistema bancario. En el universo de billeteras virtuales y financieras no bancarias, la morosidad se ubicó en el 23,9% durante enero, según datos de la consultora EcoGo. Esto refleja una presión más aguda en los segmentos de menores ingresos, donde el crédito se utiliza para financiar gastos corrientes.

Las empresas tampoco escapan al problema. La morosidad corporativa pasó del 2,5% al 2,8% en el primer mes de 2026. Un año atrás, era de apenas el 0,77%, de acuerdo con el informe publicado por el BCRA. En el desagregado, se observa que las grandes compañías mantienen niveles de incumplimiento bajos. Las pymes, en cambio, exhiben tasas significativamente más elevadas, en algunos casos cercanas al 10%.

Pese a que la morosidad crediticia de las familias argentinas se cuadriplicó en poco más de un año, la autoridad monetaria buscó llevar tranquilidad. "El sistema financiero viene sosteniendo un importante grado de solidez y resiliencia, basado en los significativos márgenes de cobertura en términos de liquidez, previsiones y capital", aseguró en un comunicado.