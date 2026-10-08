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Una familia necesitó casi $1.700.000 para no caer en la pobreza en la Ciudad

Además, ese mismo núcleo familia, requirió de$ 925.000 para compra la cantidad mínima de comida y no caer por debajo de la línea de indigencia

Una familia de cuatro integrantes porteña necesitó casi $1,7 millones para no ser no caer en la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba)

Este grupo, integrado por dos adultos de 35 años con dos hijos 6 y 9 años, y con vivienda propia, necesitó además ingresos mensuales desde $2.669.815 para ser considerada de clase media en septiembre. El mismo hogar requirió $1.687.299 para no ser considerado pobre, monto necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros gastos esenciales.

En comparación con septiembre de 2025, el incremento fue de $672.437, equivalente a 33,7%. El sistema de estratificación de la Ciudad de Buenos Aires define como clase media a los hogares que perciben, al menos, 1,25 veces el valor de la Canasta Total de consumo.

Para la familia tipo tomada como parámetro, esa canasta alcanzó $2.135.852 en septiembre. Un informe reveló la caída del consumo masivo en todo el país: cuáles son las regiones más afectadas.

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Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del “sector medio frágil” comprendió los ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815 mensuales.

Las familias con ingresos inferiores al umbral de la pobrezar, aunque superiores a $925.941, fueron consideradas "pobres no indigentes". Por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.

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