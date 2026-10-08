Una familia necesitó casi $1.700.000 para no caer en la pobreza en la Ciudad

Para la familia tipo tomada como parámetro, esa canasta alcanzó $2.135.852 en septiembre. Un informe reveló la caída del consumo masivo en todo el país: cuáles son las regiones más afectadas.

Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del “sector medio frágil” comprendió los ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815 mensuales.

Las familias con ingresos inferiores al umbral de la pobrezar, aunque superiores a $925.941, fueron consideradas "pobres no indigentes". Por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.