Vaca Muerta se consolida como polo global y es reconocida en cumbre energética mundial

Como parte de los beneficios pensados para atraer nuevos inversores, Figueroa subrayó que la carga impositiva ya es significativamente baja en comparación con otros mercados y adelantó que el metano podría tener aún menores gravámenes. “Estamos preparados para la competencia”, dijo y explicó que, además del potencial que posee el subsuelo neuquino, se valora la “estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y un trabajo en equipo del gobierno nacional, el gobierno provincial, gobiernos municipales, las operadoras, las empresas locales y su gente”.

Neuquén también tiene el régimen provincial “Invierta Neuquén” que ofrece estabilidad fiscal por 10 años, exenciones impositivas, acceso a financiamiento y se lo conoce como el “RIGI neuquino”.

En su disertación en Houston, Figueroa también destacó la sintonía con el gobierno nacional que permitió avanzar en leyes claves, además del RIGI. “A partir de leyes nacionales y provinciales, construimos un marco de seguridad jurídica que hoy constituye un capital intangible altamente valorado”. “No solo ofrecemos seguridad jurídica, sino también seguridad política y una región libre de conflictos. Se trata de provincias con paz social, otro intangible clave para el desarrollo”, concluyó.

La opinión los empresarios

El presidente y CEO de Continental Resources, Doug Lawler, señaló que “Argentina tiene la capacidad de exportar y contribuir materialmente al perfil energético global”. El empresario estadounidense agregó: “En Continental nos tiene emocionados la cooperación entre el gobierno federal y el gobierno provincial y el liderazgo que está fomentando la inversión. Es absolutamente lo correcto para impulsar el mayor valor para Argentina, para las provincias y para los ciudadanos del país”.

Por su parte, Pablo Vera Pinto (cofundador de Vista Energy) señaló: “Necesitamos disfrutar de este momento en el que las condiciones están mejorando realmente. Llegó la hora de invertir y de crecer agresivamente, porque creo que las condiciones son las mejores que hemos visto en 20 años”.

Ricardo Markous (CEO de Tecpetrol) indicó: “Siempre decimos que podemos hacer Vaca Muerta, podemos hacer Los Toldos 2, podemos hacer todos esos proyectos porque tenemos este ecosistema de pequeñas empresas del cual estamos muy orgullosos”.

Felipe Bayon (CEO de GeoPark Limited) manifestó. “Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, tiene un ecosistema altamente desarrollado y tiene un gran talento. Así que volvimos a Vaca Muerta, tuvimos conversaciones con Pluspetrol y estamos agradecidos porque pudimos firmar el acuerdo en la oficina del gobernador Figueroa”, dijo. Y expresó: “Pudimos empezar a perforar porque la industria realmente trabaja unida. Así que vemos que hay una oportunidad para hacer más”.

Javier Rielo, vicepresidente de Americas TotalEnergies, consideró que “los recursos que tenemos en Vaca Muerta son enormes. Podemos abastecer el mercado local y necesitamos crear nuevas salidas para el gas".

Por su parte, Hugo Eurnekian, CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), señaló que “una de las cosas más importantes que creo que le falta a Argentina para acelerar es el capital. Y este nuevo entorno permite, creo, acelerar mediante la llegada de nuevo y mayor capital para desarrollar este recurso enorme y de alta calidad que tenemos, que es Vaca Muerta”.

Finalmente, Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas and Power de Pan American Energy, concluyó: “Estamos felices de que el primer buque llegará en junio del año que viene, así que falta un año y un par de meses para que veamos a Argentina empezando, al menos a nivel de puesta en marcha, a producir GNL”.