Vaca Muerta se consolida como polo global y es reconocida en cumbre energética mundial

“Estamos listos para la competencia”, dijo el gobernador Figueroa en Houston, en la principal conferencia petrolera mundial. Vaca Muerta expande sus fronteras productivas y las empresas aseguran que es el momento de invertir agresivamente
Durante la reciente CERA Week 2026 -celebrada en Houston (Texas- EE.UU.), la provincia de Neuquén recibiò el apoyo de dirigentes clave de la industria petrolera global que destacaron la oportunidad única de crecimiento que presenta Vaca Muerta y elogiaron la gestión del gobernador Rolando Figueroa, quien asistió a esta cumbre mundial ´la más importante del mundo- para gestionar inversiones.
En el panel “Vaca Muerta CEO & Policy”, Figueroa expuso ante un auditorio en el que había CEOs y directivos de empresas, además del secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González, quien también destacó el presente neuquino.
Allí, el mandatario neuquino confirmó que la provincia trabaja en un esquema de beneficios fiscales para el GNL, que incluirá una reducción de las regalías y exenciones impositivas, para mejorar la competitividad internacional. “ En el caso específico del GNL, estamos trabajando para establecer una alícuota diferencial en materia de regalías ”, aseguró.
El mandatario neuquino explicó que, a diferencia de Estados Unidos, donde se paga el impuesto a los ingresos brutos sobre el gas antes de su licuefacción, en Neuquén no se aplicará para así “mejorar la competitividad”. Además, recordó que las exportaciones “están gravadas a tasa cero”.
Como parte de los beneficios pensados para atraer nuevos inversores, Figueroa subrayó que la carga impositiva ya es significativamente baja en comparación con otros mercados y adelantó que el metano podría tener aún menores gravámenes. “Estamos preparados para la competencia”, dijo y explicó que, además del potencial que posee el subsuelo neuquino, se valora la “estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y un trabajo en equipo del gobierno nacional, el gobierno provincial, gobiernos municipales, las operadoras, las empresas locales y su gente”.
Neuquén también tiene el régimen provincial “Invierta Neuquén” que ofrece estabilidad fiscal por 10 años, exenciones impositivas, acceso a financiamiento y se lo conoce como el “RIGI neuquino”.
En su disertación en Houston, Figueroa también destacó la sintonía con el gobierno nacional que permitió avanzar en leyes claves, además del RIGI. “A partir de leyes nacionales y provinciales, construimos un marco de seguridad jurídica que hoy constituye un capital intangible altamente valorado”. “No solo ofrecemos seguridad jurídica, sino también seguridad política y una región libre de conflictos. Se trata de provincias con paz social, otro intangible clave para el desarrollo”, concluyó.
El presidente y CEO de Continental Resources, Doug Lawler, señaló que “Argentina tiene la capacidad de exportar y contribuir materialmente al perfil energético global”. El empresario estadounidense agregó: “En Continental nos tiene emocionados la cooperación entre el gobierno federal y el gobierno provincial y el liderazgo que está fomentando la inversión. Es absolutamente lo correcto para impulsar el mayor valor para Argentina, para las provincias y para los ciudadanos del país”.
Por su parte, Pablo Vera Pinto (cofundador de Vista Energy) señaló: “Necesitamos disfrutar de este momento en el que las condiciones están mejorando realmente. Llegó la hora de invertir y de crecer agresivamente, porque creo que las condiciones son las mejores que hemos visto en 20 años”.
Ricardo Markous (CEO de Tecpetrol) indicó: “Siempre decimos que podemos hacer Vaca Muerta, podemos hacer Los Toldos 2, podemos hacer todos esos proyectos porque tenemos este ecosistema de pequeñas empresas del cual estamos muy orgullosos”.
Felipe Bayon (CEO de GeoPark Limited) manifestó. “Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, tiene un ecosistema altamente desarrollado y tiene un gran talento. Así que volvimos a Vaca Muerta, tuvimos conversaciones con Pluspetrol y estamos agradecidos porque pudimos firmar el acuerdo en la oficina del gobernador Figueroa”, dijo. Y expresó: “Pudimos empezar a perforar porque la industria realmente trabaja unida. Así que vemos que hay una oportunidad para hacer más”.
Javier Rielo, vicepresidente de Americas TotalEnergies, consideró que “los recursos que tenemos en Vaca Muerta son enormes. Podemos abastecer el mercado local y necesitamos crear nuevas salidas para el gas".
Por su parte, Hugo Eurnekian, CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), señaló que “una de las cosas más importantes que creo que le falta a Argentina para acelerar es el capital. Y este nuevo entorno permite, creo, acelerar mediante la llegada de nuevo y mayor capital para desarrollar este recurso enorme y de alta calidad que tenemos, que es Vaca Muerta”.
Finalmente, Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas and Power de Pan American Energy, concluyó: “Estamos felices de que el primer buque llegará en junio del año que viene, así que falta un año y un par de meses para que veamos a Argentina empezando, al menos a nivel de puesta en marcha, a producir GNL”.