Afectado por el llanto de Morena, Jorge Rial pasó facturas

Además agregó: "Estoy muy triste, no la estoy pasando bien. Ayer (Ambrosioni) tenía que encontrarse con su hijo y no se preocupó en verlo, el lunes tampoco". En ese momento Mariano Iúdica cortó la entrevista excusándose en que tiene que darle el pase al papá.

Por eso, el comienzo de Intrusos fue atípico, con un Rial dolido y con bronca. Si bien había elegido no hablar del tema en el ciclo que conduce, el periodista se sintió obligado y expresó todo su enojo hacia la producción del programa que lo antecede.

"Una sola cosa voy a decir: acabo de ver a mi hija en el programa de Iúdica. No la está pasando bien. Yo trato de no hablar de esos temas por respeto a mi hija, por respeto a mi nieto y por las miles y miles de mujeres que están atravesando esa dura situación. Intento que se tome con la mayor seriedad posible el tema de la violencia de género", aseguró Jorge, visiblemente afectado.

Y hasta dio a entender que se sintió traicionado por la misma gente del canal: "Que lo hagan en otro lado entiendo, porque es competencia. Pero acá es como llegar a tu casa y te caguen a piedrazos dentro de tu casa misma. No tienen la delicadeza de decirte 'che mirá vamos a hacer esto'. A mí no me importa quién es el responsable de todo esto. Pero un poco de consideración hacia un compañero...".

Más tarde quien habló fue Liliana Parodi, la gerente de programación de América, quien no pudo esquivar la pregunta sobre el mal momento que se vivió en el pase de los dos programas.

"Habló antes conmigo y estaba muy mal. La gente de Involucrados se vio sorprendida porque ellos fueron porque tienen una relación con Morena, que les escribe para avisarles. Lo hacen inocentemente, pero no preguntan la verdad...Ni ellos sabían que Morena estaba tan mal, se vieron superados por la situación y por el vivo. Inocentemente pecaron y Jorge realmente se sintió mal porque no puede empezar su programa dos minutos después de ver a su hija llorando. Le dolió, le dolió porque ella está vulnerable y para cualquier padre es incómodo. Vos no podés empezar un programa después de ver a tu hija llorando", dijo Parodi. Habrá que ver como sigue esta interna y si hay disculpas de Iúdica.