Diego Maradona salió a la cancha para armar un gran fondo solidario en el fútbol

Habló con el titular de Agremiados para dar impulso a su idea: que los técnicos y futbolistas que más ganan resignen parte de sus sueldos para garantizar que cobren los de categorías menores

Cuando se nace para ser número uno no se deja de serlo nunca. Diego Maradona ya no hace malabares con la pelota de fútbol, ya no gambetea como los dioses, ya no clava tiros libres en los ángulos. Pero su mente, como cuando jugaba, sigue estando un par de segundos por delante de todos los demás.