El CONICET registró en video a una medusa gigante en el Mar Argentino

Investigadores argentinos captaron una "medusa fantasma" de unos 11 metros de largo en el fondo del Mar Argentino durante una campaña científica del CONICET y la UBA realizada entre diciembre de 2025 y enero.
En el marco de una expedición científica que exploró áreas profundas del Atlántico Sur, un equipo de investigadores detectó una medusa de tamaño poco habitual en el mar argentino. Las imágenes muestran a una Stygiomedusa gigantea, una especie muy rara que puede alcanzar dimensiones similares a las de un micro escolar.
El hallazgo ocurrió durante la campaña “Vida en los extremos”, liderada por el CONICET junto a la UBA, a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too). La misión partió desde el puerto de Buenos Aires y recorrió distintos sectores hasta Tierra del Fuego, con el objetivo de estudiar zonas casi desconocidas del fondo marino.
La medusa fue observada a 253 metros de profundidad, en un área de cañones submarinos y arrecifes naturales poco investigados. Según explicaron los científicos, esta especie no posee tentáculos urticantes como otras medusas, sino cuatro brazos largos que utiliza para alimentarse de plancton y peces pequeños.
Desde su descripción científica en 1910, la Stygiomedusa gigantea fue registrada apenas unas 130 veces en todo el mundo, lo que convierte al avistamiento en un hecho poco frecuente. Su campana puede medir hasta un metro de diámetro, mientras que sus brazos alcanzan entre 10 y 12 metros de longitud.