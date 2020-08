Tras recibir el premio al "Video con el mensaje más poderoso (mensaje social)" por su canción "Rojo", el cantante conectó su cámara web y contó que la COVID-19 lo golpeó de lleno y que actualmente está intentando recuperarse en aislamiento.

"Me siento muy agradecido. En este momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19", explicó durante su discurso en el que agregó que fueron "días muy difíciles y complicados".

"A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro", reconoció.

En ese sentido, aislado en su casa de Medellín, envió un mensaje a todos sus seguidores: "Que se cuiden, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe, y es muy peligroso".