A More Rial se le complicó: podrían darle 12 años de cárcel

Según el panelista de "Infama", el Tribunal decidió unir todos los casos en uno “Y el tercero era cuando, con sus amigas, interceptó a un chico que era ex de una de sus amigas; le vandalizaron el auto y le robaron la patente. La justicia juntó los tres casos y ahora los eleva a juicio”.

En el caso de que Morena Rial sea hallada culpable, podría enfrentar una condena de 10 años pero, si ella declara culpable, la condena se podría reducir a 3 años "El problema que ella tiene ahora es que la van a venir a buscar acá para irse hasta Córdoba" agregó Pablo Layús.

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Carlos Navi -abogado de Ambrosioni- pasó dos audios al programa "Infama" en los que se detalla con exactitud la causa que enfrenta la hija de Jorge Rial "El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a través de la sala penal, el máximo tribunal, por unanimidad, ha resuelto rechazar el planteo efectuado por Morena Rial, el último esfuerzo desesperado efectuado por ella en aras de evitar un juicio oral y público por graves hechos que se le atribuyen: robo, amenazas, coacción y, cuando hablamos de hurto, hurto reiterado".

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“Al padre de uno de los damnificados le advirtió que si la llegaban a denunciar, no iba a quedar nadie en pie, ni su hijo iba a quedar vivo”, declaró. “Además, dijo que iba a mandar a matar a su expareja 'con unos negros' amigos de ella, que le iba a romper el auto, se lo iba a quemar y que su padre (Jorge Rial) es poderoso y que lo iba a escrachar en todos lados. Llegó la hora de la justicia y como reflexión final algo preocupante: la familiaridad de ella con el delito” concluyó el letrado.