A More Rial se le complicó: podrían darle 12 años de cárcel

La hija del periodista Jorge Rial está acusada por el robo en un comercio de celulares y por amenazas al padre de su expareja.
La influencer Morena Rial enfrenta nuevos problemas con la Justicia argentina y podría recibir hasta 12 años en prisión efectiva, si la encuentran culpable de los delitos por los cuales está siendo investigada en Córdoba.
La hija del periodista Jorge Rial fue denunciada por el robo de al menos siete teléfonos móviles de la marca Apple de un comercio perteneciente al hermano de Facundo Ambrosioni, expareja y padre de Francesco Benicio -su primer hijo-. Además, tiene otra causas por amenazas y robo de patente.
“Una era por robo, porque la vieron a ella entrando al local que él (Ambrosioni) posee de telefonía celular y llevarse siete celulares. Está grabado, está filmado y está reconocido por ella también en algunas conversaciones” informó el periodista Pablo Layús en el programa "Infama" de América TV.
“Después tiene uno por amenaza al papá de Facundo diciéndole 'con mis amigos te vamos a matar, a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian', eso es un audio de WhatsApp que quedó también registrado con la voz de ella y todo comprobado que era de su teléfono” especificó.
Según el panelista de "Infama", el Tribunal decidió unir todos los casos en uno “Y el tercero era cuando, con sus amigas, interceptó a un chico que era ex de una de sus amigas; le vandalizaron el auto y le robaron la patente. La justicia juntó los tres casos y ahora los eleva a juicio”.
En el caso de que Morena Rial sea hallada culpable, podría enfrentar una condena de 10 años pero, si ella declara culpable, la condena se podría reducir a 3 años "El problema que ella tiene ahora es que la van a venir a buscar acá para irse hasta Córdoba" agregó Pablo Layús.
Carlos Navi -abogado de Ambrosioni- pasó dos audios al programa "Infama" en los que se detalla con exactitud la causa que enfrenta la hija de Jorge Rial "El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a través de la sala penal, el máximo tribunal, por unanimidad, ha resuelto rechazar el planteo efectuado por Morena Rial, el último esfuerzo desesperado efectuado por ella en aras de evitar un juicio oral y público por graves hechos que se le atribuyen: robo, amenazas, coacción y, cuando hablamos de hurto, hurto reiterado".
“Al padre de uno de los damnificados le advirtió que si la llegaban a denunciar, no iba a quedar nadie en pie, ni su hijo iba a quedar vivo”, declaró. “Además, dijo que iba a mandar a matar a su expareja 'con unos negros' amigos de ella, que le iba a romper el auto, se lo iba a quemar y que su padre (Jorge Rial) es poderoso y que lo iba a escrachar en todos lados. Llegó la hora de la justicia y como reflexión final algo preocupante: la familiaridad de ella con el delito” concluyó el letrado.
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