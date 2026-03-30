Vuelve Mario Pergolini, ¿cuál es su público?

Este lunes regresa "Otro Día Perdido a la pantalla de El Trece. ¿Cuál es el público del programa conducido por Mario Pergolini? ¿Quiénes serán sus primeros invitados?
Este lunes 30 de marzo, a las 22:30, comenzará la segunda temporada de "Otro Día Perdido" en la pantalla de El Trece. El programa conducido por Mario Pergolini volverá a contar con el multifacético Agustín "Rada" Aristarán y tendrá como novedad la incorporación de la locutora y actriz Evelyn Botto, en lugar de la comediante santafecina Laila Roth, que decidió alejarse para seguir con sus compromisos profesionales.
Para el debut, la primera invitada será la actriz Luisana Lopilato, mientras que el martes 31 estará presente en el living el actor Oscar Martínez -radicado en España-, el miércoles 1 de abril Miguel Ángel Rodríguez estará cara a cara con Pergolini; jueves 2, la invitada será la actriz Gloria Carrá y finalmente, el viernes 3 el músico y cantante Pablo Lescano.
El ciclo, que marcó el regreso del empresario y conductor a la televisión abierta, comenzó a emitirse el lunes 14 de julio de 2025 y finalizó el viernes 19 de diciembre de 2025, logrando afianzarse en las noches de El Trece, tanto en rating, como en repercusión mediática y fundamentalmente, en la pauta publicitaria de primer nivel que obtuvo.
En el siguiente cuadro -suministrado por la la agencia ReseARch- se puede analizar las características de los espectadores que siguieron los 115 programas de "Otro Día Perdido" en la temporada 2025. Lo primero que se puede observar es que la gran mayoría de la audiencia correspondió al público femenino, fundamentalmente en la franja de los mayores de 50 años, que superó por amplio margen al masculino por casi dos veces y media más.
Para conocer más acerca del público televidente de Mario Daniel Pergolini en "Otro Día Perdido", Diario Popular consultó al Analista Senior de Audiencia Alejandro Ripoll, que brindó detalles sobre la influencia -o no- sobre las diferentes plataformas en las que se ve el programa.
Uno de los aspectos que destacó el director de la agencia ReseARch es la influencia que tuvo el público joven en el programa de Pergolini, y le vaticinó un futuro más exitoso para la temporada 2026 del ciclo.
Para terminar, Alejandro Ripoll destaca un hecho importante que acaba de suceder en Finlandia y que podría afectar parte de lo que hace Pergolini en su programa y lo que se hace con la Inteligencia Artificial en Europa.
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