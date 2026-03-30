Vuelve Mario Pergolini, ¿cuál es su público?

composicion audiencia mario pergolini

Para conocer más acerca del público televidente de Mario Daniel Pergolini en "Otro Día Perdido", Diario Popular consultó al Analista Senior de Audiencia Alejandro Ripoll, que brindó detalles sobre la influencia -o no- sobre las diferentes plataformas en las que se ve el programa.

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Uno de los aspectos que destacó el director de la agencia ReseARch es la influencia que tuvo el público joven en el programa de Pergolini, y le vaticinó un futuro más exitoso para la temporada 2026 del ciclo.

- Pergolini publico joven

Rosa

Para terminar, Alejandro Ripoll destaca un hecho importante que acaba de suceder en Finlandia y que podría afectar parte de lo que hace Pergolini en su programa y lo que se hace con la Inteligencia Artificial en Europa.