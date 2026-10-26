Una persona fue detenida luego de que sacara un cuchillo de gran tamaño, tras una discusión con un miembro del equipo de producción del filme
La policía de Nueva York arrestó a Alex Pérez -un joven residente de Brooklyn de 23 años- poco después de las 23:00 del viernes en las cercanías de la Avenida N y McDonald Avenue, cerca del cementerio de Washington, en el set de "División Miami ’85", la película de Universal Pictures protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler que se estaba rodando en la zona.
Según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), uno de los integrantes del equipo de producción de la película denunció que había tenido una discusión verbal con Pérez, quien en un momento sacó un cuchillo. El sospechoso fue reducido sin mayores incidentes y fue imputado por amenazas y tenencia ilegal de arma.
Imágenes difundidas por el sitio TMZ muestran a Pérez siendo escoltado fuera del set por un integrante de la producción antes de extraer un cuchillo tipo carnicero de su buzo. Según el mismo medio, el agresor tiene al menos cinco antecedentes por hechos vinculados a actividades de pandillas, agresión con arma de fuego y robo, entre otros delitos.
Este tramo del rodaje de la película "División Miami ’85" se está realizando en Nueva York y Nueva Jersey. Michael B. Jordan -Oscar a Mejor Actor por "Pecadores"- que interpreta a Ricardo "Rico" Tubbs, fue visto filmando el mismo viernes. La película, dirigida por Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick", "F1"), reimagina la serie de NBC de los años 80 protagonizada originalmente por Don Johnson y Philip Michael Thomas.
En el filme, el actor Austin Butler interpreta a Sonny Crockett y el elenco incluye además a Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramírez, John Leguizamo, Walton Goggins, Edi Gathegi y Michael Irby, entre otros, y su estreno está previsto para el 19 de mayo de 2028, en formato IMAX.
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