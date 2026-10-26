Una persona fue detenida luego de que sacara un cuchillo de gran tamaño, tras una discusión con un miembro del equipo de producción del filme

La policía de Nueva York arrestó a Alex Pérez -un joven residente de Brooklyn de 23 años- poco después de las 23:00 del viernes en las cercanías de la Avenida N y McDonald Avenue, cerca del cementerio de Washington, en el set de "División Miami ’85", la película de Universal Pictures protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler que se estaba rodando en la zona.