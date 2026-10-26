A siete años de su estreno en Netflix, la serie argentina que conquistó al público de distintos países vuelve a los escenarios con un espectáculo en vivo.
Siete años después de su exitoso estreno, Pili Pascual, El Purre, Renata Toscano y Santiago Sáez encabezarán el reencuentro de "GO! Vive a tu manera", la serie juvenil argentina de 2019 que se convirtió en un fenómeno de Netflix en varios países, se presentará en vivo con el espectáculo "¿Y si volvemos?", con dos funciones el sábado 12 de diciembre en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA).
Al elenco principal compuesto por Pilar Pascual (Mía), José Giménez Zapiola “El Purre” (Álvaro), Renata Toscano (Lupe) y Santiago Sáez (Juanma) se le sumarán Paulo Sánchez Lima, Carmela Barsamian, Manu Ramos, Bauti Lena, Majo Chicar, Majo Cardozo, Ana Paula y Crash. La música, como en la serie de Netflix, estará a cargo de Sebastián Mellino.
Estrenada el 22 de febrero de 2019, la producción de Onceloops y Kuarzo Entertainment Argentina trascendió rápidamente la pantalla. Construyó una comunidad de fans en Argentina, Brasil, México, Perú, Chile, Francia y Alemania, entre otros países. La combinación de ficción, canciones originales y baile permitió que el universo de la serie se trasladara a los escenarios, las funciones que realizaron en el Teatro Ópera se agotaron y el show en el Luna Park consolidó su dimensión en vivo.
El nuevo espectáculo "¿Y si volvemos?" no se plantea como una simple repetición de aquellos shows. Propone un reencuentro con el público original y, al mismo tiempo, una puerta de entrada para una nueva generación. Sobre el escenario volverán las canciones, las coreografías y el espíritu de la serie, sumados a una puesta pensada especialmente para este regreso.
La producción está a cargo de OnceLoops Media, Kuarzo Entertainment Argentina, Yellow Kingdom, EB Producciones y Pili Pascual, quien se suma como productora del show.
"GO! Vive a tu manera - ¿Y si volvemos?" - Sábado 12 de diciembre de 2026 - Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857)
Funciones: 16 hs (últimas entradas) y 20 hs (agotada) - Localidades a través de TuEntrada.com y canales oficiales de GO! Vive a tu manera.
UN REGRESO ESPERADO
Este nuevo espectáculo marca el reencuentro de GO! Vive a tu manera con el público que acompañó la historia desde su estreno y propone, al mismo tiempo, acercar su universo a una nueva generación.
Sobre el escenario volverán a encontrarse la música, las canciones y las coreografías que formaron parte de la historia de GO!, junto con una propuesta especialmente desarrollada para este regreso.
El elenco está conformado por Pilar Pascual, “El Purre”, Renata Toscano, Santiago Saez, Paulo Sanchez Lima, Carmela Barsamian, Manu Ramos, Bauti Lena, Majo Chicar, Majo Cardozo, Ana Paula y Crash.
Más que una continuación de aquellos shows, la presentación en el Gran Rex representa una nueva etapa para un proyecto que, siete años después de su estreno, vuelve a encontrarse con su público en vivo.
Go! vive a tu manera, ¿Y si volvemos? Es una producción de OnceLoops Media, Kuarzo Entertainment Argentina, Yellow Kingdom, EB Producciones y Pili Pascual, quien se suma como productora del show.
INFORMACIÓN DEL SHOW
GO! Vive a tu manera — En vivo
12 de diciembre de 2026
Teatro Gran Rex — Buenos Aires
Las entradas ya están disponibles.
Para más información:
Web y redes oficiales de GO! Vive a tu manera.
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