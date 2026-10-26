Renata Toscano (Lupe)

La producción está a cargo de OnceLoops Media, Kuarzo Entertainment Argentina, Yellow Kingdom, EB Producciones y Pili Pascual, quien se suma como productora del show.

"GO! Vive a tu manera - ¿Y si volvemos?" - Sábado 12 de diciembre de 2026 - Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857)

Funciones: 16 hs (últimas entradas) y 20 hs (agotada) - Localidades a través de TuEntrada.com y canales oficiales de GO! Vive a tu manera.

UN REGRESO ESPERADO

Este nuevo espectáculo marca el reencuentro de GO! Vive a tu manera con el público que acompañó la historia desde su estreno y propone, al mismo tiempo, acercar su universo a una nueva generación.

Sobre el escenario volverán a encontrarse la música, las canciones y las coreografías que formaron parte de la historia de GO!, junto con una propuesta especialmente desarrollada para este regreso.

El elenco está conformado por Pilar Pascual, “El Purre”, Renata Toscano, Santiago Saez, Paulo Sanchez Lima, Carmela Barsamian, Manu Ramos, Bauti Lena, Majo Chicar, Majo Cardozo, Ana Paula y Crash.

Más que una continuación de aquellos shows, la presentación en el Gran Rex representa una nueva etapa para un proyecto que, siete años después de su estreno, vuelve a encontrarse con su público en vivo.

Go! vive a tu manera, ¿Y si volvemos? Es una producción de OnceLoops Media, Kuarzo Entertainment Argentina, Yellow Kingdom, EB Producciones y Pili Pascual, quien se suma como productora del show.

INFORMACIÓN DEL SHOW

GO! Vive a tu manera — En vivo

12 de diciembre de 2026

Teatro Gran Rex — Buenos Aires

Las entradas ya están disponibles.

Para más información:

Web y redes oficiales de GO! Vive a tu manera.