El representante también cuestionó las críticas que Gómez había recibido a lo largo de los años en las redes sociales. “En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”, escribió.

Finalmente, le dedicó unas palabras de afecto y destacó el vínculo que mantenía con su país natal. “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”, manifestó.

Quién era El Komanche, el streamer que ganó popularidad junto a Ibai y El Rubius

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Comenzó a realizar transmisiones en Twitch en 2015 y, con el tiempo, consolidó una comunidad de seguidores gracias a sus directos, en los que combinaba videojuegos, conversaciones y entretenimiento.

Su popularidad aumentó especialmente entre 2020 y 2022, cuando comenzó a transmitir partidas de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, además de interactuar con su audiencia.

Durante su carrera colaboró con Fernanfloo, otro destacado creador de contenido salvadoreño, y con Ibai Llanos, lo que contribuyó a ampliar su presencia entre el público hispanohablante.

Uno de los proyectos más importantes de su trayectoria fueron los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro del videojuego Minecraft.

Gómez participó en la creación y organización del evento junto a AuronPlay y El Rubius. La competencia convocó a numerosos streamers de habla hispana y alcanzó una importante repercusión en Twitch.

En 2026, El Komanche también tenía previsto participar en La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai. Sin embargo, su combate fue cancelado después de que anunciara públicamente su participación, incumpliendo el acuerdo de confidencialidad, según informaron el propio streamer y la organización.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas reacciones en las redes sociales, donde seguidores y otros creadores de contenido expresaron su tristeza y recordaron su trayectoria en el mundo del streaming.