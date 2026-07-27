Boîte, el nuevo espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella

El show combina música en vivo, actuación, humor, drama y sensualidad, inspirándose en la estética sofisticada, misteriosa y provocadora de los míticos locales de los años 70.
El próximo jueves 30 de julio Griselda Siciliani y Carlos Casella llegarán a La Trastienda con su nuevo espectáculo "Boîte, un viaje por distintos géneros, emociones y universos en los que el humor, la sensualidad, el drama y la celebración conviven en permanente transformación.
Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron una época, el show recupera el misterio, la sofisticación y el espíritu del cabaret para transformarlos en una experiencia contemporánea, intensa y cautivadora.
La dupla vuelve a reunirse tras años de historia compartida sobre los escenarios. Después de "Estás que te pelas", "Sputza" y "Pura Sangre", Siciliani y Casella renuevan su sociedad creativa con una propuesta que desafía etiquetas y apuesta a la sorpresa. Su química artística, construida a lo largo de más de dos décadas -Carlos fue maestro de danza de Griselda en sus inicios-, se consolidó como una de las más sólidas del teatro musical y performático argentino.
El show, originalmente anunciado para el 25 de junio, debió reprogramarse luego de que Carlos Casella fuera operado de una apendicitis aguda en el Hospital Italiano. La producción decidió mantener el elenco original y trasladar el estreno para preservar la propuesta concebida para ambos artistas.
"Boîte" ofrecerá 15 únicas funciones a artir del 30 de julio, de jueves a sábados, a las 20 hs en La Trastienda -Balcarce 460, CABA- Las entradas están disponibles a través de Passline o en la boletería de la sala.
FICHA TÉCNICA
comentar