Boîte, el nuevo espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella

La dupla vuelve a reunirse tras años de historia compartida sobre los escenarios. Después de "Estás que te pelas", "Sputza" y "Pura Sangre", Siciliani y Casella renuevan su sociedad creativa con una propuesta que desafía etiquetas y apuesta a la sorpresa. Su química artística, construida a lo largo de más de dos décadas -Carlos fue maestro de danza de Griselda en sus inicios-, se consolidó como una de las más sólidas del teatro musical y performático argentino.