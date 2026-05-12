Wanda Nara aseguró que se separó de Martín Migueles por celos, mientras él es investigado por la justicia

La actriz de Triángulo amoroso, la ficción vertical que se acaba de estrenar, dijo que su pareja con el financista se terminó hace un mes.
La ruptura amorosa entre Wanda Nara y Martín Migueles es un información que se conoció el último fin de semana. Se produjo en "casual" coincidencia a que el "empresario" declare en Comodoro Py, en tiempo donde la justicia lo investiga por "rulos cambiarios" durante el gobierno del expresidente, Alberto Fernández.
“El viernes salieron los datos donde el novio se lo nota en el tema de la compra de dólares, se supo cómo hacía. Piccirillo, hay nombres. Majo dijo que era socio de Piccirillo, también me lo habían contado y creció todo eso. Salgo de acá, me voy a mi casa y me escribe Wanda de la nada”, contó Yanina Latorre, al aire de SQP, por América.
"Me dijo ‘el lunes sale la novela’, le dije que sí. Me preguntó si iba a los Martín Fierro. Y ella nunca me preguntó cómo estaba. Le seguía la corriente. Le pregunté por la película, estaba esperando que vaya a lo del novio. Le digo ‘¿me estás escribiendo por Migueles?’ Y me dice ‘no, qué pasó con Migueles’. ‘Me estás tomando por boluda’, le respondí".
"Hace un mes que estoy separada de él. El problema fue que cuando decidí ir a hacer la película, le dio celos porque le blanqueé todo lo de Bernasconi (Agustín, ex de las ficciones juveniles Aliados, Soy Luna. y cantante del dúo MYA). Y quedamos que si me iba afuera nos separábamos’", reprodujo la conductora, sobre el diálogo, a través de una llamada telefónica, que mantuvo con Nara.
Según Ana Ronsenfeld, abogada patrocinante de Wanda, la ahora actriz "le apuesta” a sus relaciones. Sin embargo, ahora, en vista al que el escándalo mediático y judicial involucra a Migueles con polémicos manejos de dinero a través de una financiero que compartían con Elías Piccirilo, ex marido de Jésica Cirio.
Wanda priorizó que “se transparente y se sepa verdaderamente cuál es el grado de complicación que puede tener Martín en este momento”. “Wanda nunca estaría al lado de una persona que tiene un grado de responsabilidad y culpabilidad. Ella habló con Martín y él, por supuesto, le dijo que es absolutamente inocente y que su inocencia la va a mostrar en la Justicia”, aseguró, Rosenfeld.
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