Wanda Nara aseguró que se separó de Martín Migueles por celos, mientras él es investigado por la justicia

HABLÓ LA ABOGADA DE WANDA

Según Ana Ronsenfeld, abogada patrocinante de Wanda, la ahora actriz "le apuesta” a sus relaciones. Sin embargo, ahora, en vista al que el escándalo mediático y judicial involucra a Migueles con polémicos manejos de dinero a través de una financiero que compartían con Elías Piccirilo, ex marido de Jésica Cirio.

Wanda Nara, nota

Wanda priorizó que “se transparente y se sepa verdaderamente cuál es el grado de complicación que puede tener Martín en este momento”. “Wanda nunca estaría al lado de una persona que tiene un grado de responsabilidad y culpabilidad. Ella habló con Martín y él, por supuesto, le dijo que es absolutamente inocente y que su inocencia la va a mostrar en la Justicia”, aseguró, Rosenfeld.