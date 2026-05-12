¡Qué fallido! A Maxi López lo traicionó el inconsciente: "Wanda Nara es linda"

El fallido de Maxi López

MAXI POR MAXI

"Con Migueles no compartimos un partido de fútbol, pero si el cumpleaños de uno de los chicos, porque lo festejaron en casa de Solange (él la llama así a Wanda, que es el segundo nombre de la exconductora de Masterchef Celebrity). Me invitó varias veces a jugar al fútbol y le dije ´no juego más al fútbol. Ahora cocino, soy strearmer, actor´", contó Maxi, sobre sus últimos diálogos con Migueles, actualmente investigado por la justicia por rulos financieros.

"A Wanda le digo Solange porque me lo gané después de varios años... Son códigos entre nosotros. No me meto más ahí adentro (al referirse si cuenta si Nara está o no separada). Una vez fui el vocero y no estaba bien, así que no soy más", cerró, Maxi, en un móvil para Intrusos en el espectáculo, por América.