¡Qué fallido! A Maxi López lo traicionó el inconsciente: "Wanda Nara es linda"

El exjugador de fútbol, en pareja con una suiza, hizo una picante definición sobre su exmujer y madre de sus tres hijos varones, en tevé. "Me va a llegar un mensaje de Suiza".
Maxi López participó de Pasapalabra, el programa de Iván de Pineda en las noches de Telefe, a fin de promocionar el estreno de la ficción vertical, Triángulo amoroso. Junto a varios de sus compañeros de historia, resumida en menos de un minuto, el exjugador de fútbol ofreció una "frase" que, sería imposible, que pase inadvertida al tener que elegir una frase que defina a su exmujer, Wanda Nara, con una palabra empezada con la letra L.
"Wanda Nara es...", pronunciado la consigna. Y, ante unos segundos de duda de Maxi al dar su respuesta, el conductor le insistió a que responda "cualquier cosa que se te ocurra con l", a fin de que no siguiese perdiendo tiempo. Y López no tuvo mejor idea que responder con un "linda".
Acto seguido, consciente de la magnitud de la respuesta que había dado al aire, más considerando que su mujer -Daniela Christiansson- está a miles de miles de kilómetros de distancia y que su ex, Wanda, acaba de confirmar su separación de Martín Migueles, atinó a taparse parte de la cara, con una de sus manos.
"Maxi ya está preocupado...", le dijo Pineda, al aire, al ver la gesticulación del participante. A lo que, sin vueltas, el exjugador de fútbol le respondió, con total sinceridad. "es que ya estoy viendo... Quedé tocado, quedé tocado. Me va a llegar un mensaje de Suiza", reconoció, López.
"Con Migueles no compartimos un partido de fútbol, pero si el cumpleaños de uno de los chicos, porque lo festejaron en casa de Solange (él la llama así a Wanda, que es el segundo nombre de la exconductora de Masterchef Celebrity). Me invitó varias veces a jugar al fútbol y le dije ´no juego más al fútbol. Ahora cocino, soy strearmer, actor´", contó Maxi, sobre sus últimos diálogos con Migueles, actualmente investigado por la justicia por rulos financieros.
"A Wanda le digo Solange porque me lo gané después de varios años... Son códigos entre nosotros. No me meto más ahí adentro (al referirse si cuenta si Nara está o no separada). Una vez fui el vocero y no estaba bien, así que no soy más", cerró, Maxi, en un móvil para Intrusos en el espectáculo, por América.
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