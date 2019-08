Ahora, Laura Miller explotó contras "Actrices Argentinas"

Sin embargo ella se sintió sola en esa pelea y según su relato no contó con el apoyo del Colectivo de Actrices, quienes no la escucharon.

"El colectivo de actrices es un movimiento político. Ellas seleccionan a quién quieren apoyar. No me apoyaron. A mi no me escribió absolutamente nadie. Yo arranqué el movimiento junto a un montón de gente con el ‘Ni Una Menos’, después traté de apartarme un poco de eso y dedicarme a la carrera", comenzó su relato en El show del espectáculo.

Y agregó: "Con lo último que me pasó con mi ex marido ( todo el 2017 ) me bardeaban todo el tiempo en la tele y ninguna de estas chicas salió a defenderme y solidarizarse conmigo. Yo no soy kirchnerista. Me parece que es una sarasa. A las mujeres hay que apoyarlas a todas, no importa la condición social, a que se dediquen. A la mujer hay que apoyarla porque es mujer. Me parece que no hacen ese balance. No está sucediendo", agreggó.

"La única que se solidarizó públicamente como mujer fue Amalia Granata. Está comprobado que sufro violencia de género, hay que apoyarlas, no a una si y a otras no. Lo mío era más terrible, estaba comprobado por la justicia. Los que manejaban ese movimiento eran siempre los mismos", sentenció.