Ahora, Yanina Latorre se quebró al aire por la infidelidad su marido

El estuvo a la defensiva, su hija se quebró y ayer Yanina Latorre se hizo eco de la conmoción de su familia: "Me emociona que mi hija hable así, porque todo lo que hago e hice lo hice por ella y por su hermano Dieguito. No sé cómo aguanté".

Otra voz se sumó a la nota de Pampita y ésta sonó a reproche y bronca por parte del hermano de la fallecida Natacha Jaitt, Ulises. En un tuit fustigó a los Latorre: "Que vergüenza que hablen de una persona que no está para defenderse. No hay respeto. Todo lo que contó Natacha de Diego Latorre fue verdad, le duela a quién le duela. Yani, dejá de tapar la realidad. Respetá a mi hermana que no está para defenderse, dejá de ser cruel por un día, vos podés. Besos".

Embed ¿ Se da el lujo de hablar de Natacha que ya no está para defenderse ?. Pido respeto por favor. https://t.co/Nt0qXQongi — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) September 24, 2019

El momento más dramático de la nota de Pampita fue cuando Lola, participante de Bailando por un Sueño, contó una intimidad: "El peor momento fue cuando al otro día tuve que ir al colegio. Tuve que sostener a mi papá cuando pasó lo que pasó. Él estaba muy mal, venía a mi cuarto y tenía que sostenerlo. Sobre mi mamá, era impresionante cómo podía contener a la familia, ella nos cuidó".

En coincidencia con su marido que afirmó que "jamás pensé que nos íbamos a separar en el peor momento", Yanina señaló que siempre permaneció al lado a pesar de todo: "No me podía enojar tanto porque lo veía en un lugar tan débil, que me vi en la obligación de sostenerlo".

La panelista de Los Angeles de la Mañana (El Trece) insistió que "mis hijos, Lola Dieguito y yo no hicimos nada, somos tres víctimas. Lo que nos pasó le pasa a cualquier familia, aunque mucha gente se enoja. A Pampita le ha pasado y lo negó y a mí no me molesta que se lo pregunte a mi hija porque lo que entra tiene que salir".

Yanina agregó que para todos fue un trance muy difícil: "A Lola se le cayó un ídolo que era su papá. Son cosas que los chicos siempre creen que pasan a otro, no a su papá. Yo les expliqué que no es con ellos, su paternidad no se discute".

Entre las frases más impactantes de Diego Latorre en la nota con Pampita se destacaron: "Pasamos la prueba más grande que suelen sortear las parejas. Jamás pensé que nos íbamos a separar de entrada", "lo que pasó fue insignificante. No así el dolor que causé", "me contuvo toda la amilia. Sentí en su momento que fue injusto lo que padecíamos porque el 80 por ciento de lo que se decía eran calumnias, " después de tantos insultos que recibís, perdés la sensibilidad".

En cuanto a Yanina Latorre la calificó como "un toro que siempre mira para adelante. Yo siempre he sido juzgado de manera muy cruel. Cuando entré a Boca me comparan con Maradona y lo hacían de una manera frívola. Entendí que con los años todo afecta menos porque se conoce a la raza humana y sus reglas. Yo fui juzgado por todo el mundo por errores que se cometen y es difícil volver a la normalidad. El fútbol me salvó porque aprendí a resistir y seguir adelante".

La tormenta pasó para el matrimonio a casi dos años del escándalo mediático sin precedentes. Dos semanas atrás, Diego Latorre ganó el Martín Fierro de Cable en el rubro de Labor Periodística Deportiva por su trabajo en Fox Sports y le dedicó el premio a su mujer: "La mejor, la amo. También a mis hijos que me acompañaron. Eso para mí es mucho más que este premio, que lo valoro mucho".