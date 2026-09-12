La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK y sorprendió con las fotos juntos

Cómo comenzó el romance entre La Joaqui y Tiago PZK

Según contó Yanina Latorre, La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde hace varios años, aunque hasta hace poco mantenían una relación de amistad. El acercamiento sentimental se habría producido recientemente.

La conductora relató que Tiago acompañó a La Joaqui durante un momento personal complicado. De acuerdo con su versión, la cantante había sido internada y había perdido 10 kilos. “¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, sostuvo Latorre.

Además, aseguró que Tiago fue a verla durante su internación y que, después de que recibiera el alta, ambos viajaron a Cañuelas junto a un grupo de amigos. Algunas imágenes de ese encuentro comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron los rumores sobre el romance.

Qué dijo Luck Ra sobre la nueva relación

Latorre también contó cuál habría sido la reacción de Luck Ra, expareja de La Joaqui, al enterarse de que ella y Tiago PZK habían comenzado a salir.

Según su relato, los dos músicos decidieron contarle directamente que estaban iniciando una relación. “Hagan lo que quieran, a mí no me importa”, habría respondido Luck Ra, quien además señaló: “A mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir”.

De esta manera, La Joaqui y Tiago PZK quedaron expuestos públicamente como pareja, después de varias semanas de especulaciones y de distintas imágenes que habían alimentado los rumores sobre su relación.