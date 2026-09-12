La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK y sorprendió con las fotos juntos

Tras el fina de su relación con Luck Ra, la cantante llevó al músico a la casa de la mamá de El Noba. Allí compartieron una cena y fueron presentados como pareja. Todos los detalles sobre cómo empezó el nuevo romance.
La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance después de varios días de rumores. La cantante llevó al músico a la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba, en Florencio Varela, donde compartieron una cena junto a personas cercanas.
La propia Aranda fue quien terminó de confirmar el vínculo a través de sus redes sociales. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió la mujer antes de publicar varias imágenes en las que se los puede ver juntos y sonrientes.
Durante el encuentro hubo risas, anécdotas y recuerdos de El Noba, el artista fallecido en 2022 con quien La Joaqui tenía una relación muy cercana y grabó el reconocido tema “Butakera”.
Las fotos terminaron de confirmar públicamente la relación, luego de las versiones que habían comenzado a circular durante los últimos días sobre un posible romance entre los dos músicos.
Según contó Yanina Latorre, La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde hace varios años, aunque hasta hace poco mantenían una relación de amistad. El acercamiento sentimental se habría producido recientemente.
La conductora relató que Tiago acompañó a La Joaqui durante un momento personal complicado. De acuerdo con su versión, la cantante había sido internada y había perdido 10 kilos. “¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, sostuvo Latorre.
Además, aseguró que Tiago fue a verla durante su internación y que, después de que recibiera el alta, ambos viajaron a Cañuelas junto a un grupo de amigos. Algunas imágenes de ese encuentro comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron los rumores sobre el romance.
Latorre también contó cuál habría sido la reacción de Luck Ra, expareja de La Joaqui, al enterarse de que ella y Tiago PZK habían comenzado a salir.
Según su relato, los dos músicos decidieron contarle directamente que estaban iniciando una relación. “Hagan lo que quieran, a mí no me importa”, habría respondido Luck Ra, quien además señaló: “A mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir”.
De esta manera, La Joaqui y Tiago PZK quedaron expuestos públicamente como pareja, después de varias semanas de especulaciones y de distintas imágenes que habían alimentado los rumores sobre su relación.