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La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK y sorprendió con las fotos juntos

Tras el fina de su relación con Luck Ra, la cantante llevó al músico a la casa de la mamá de El Noba. Allí compartieron una cena y fueron presentados como pareja. Todos los detalles sobre cómo empezó el nuevo romance.

La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance después de varios días de rumores. La cantante llevó al músico a la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba, en Florencio Varela, donde compartieron una cena junto a personas cercanas.

La propia Aranda fue quien terminó de confirmar el vínculo a través de sus redes sociales. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió la mujer antes de publicar varias imágenes en las que se los puede ver juntos y sonrientes.

Vanesa Aranda, mamá de El Noba, compartió las imágenes del encuentro y presentó a Tiago como su “nuevo yerno”.

Vanesa Aranda, mamá de El Noba, compartió las imágenes del encuentro y presentó a Tiago como su “nuevo yerno”.

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Durante el encuentro hubo risas, anécdotas y recuerdos de El Noba, el artista fallecido en 2022 con quien La Joaqui tenía una relación muy cercana y grabó el reconocido tema “Butakera”.

Las fotos terminaron de confirmar públicamente la relación, luego de las versiones que habían comenzado a circular durante los últimos días sobre un posible romance entre los dos músicos.

Cómo comenzó el romance entre La Joaqui y Tiago PZK

Según contó Yanina Latorre, La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde hace varios años, aunque hasta hace poco mantenían una relación de amistad. El acercamiento sentimental se habría producido recientemente.

La conductora relató que Tiago acompañó a La Joaqui durante un momento personal complicado. De acuerdo con su versión, la cantante había sido internada y había perdido 10 kilos. “¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, sostuvo Latorre.

Además, aseguró que Tiago fue a verla durante su internación y que, después de que recibiera el alta, ambos viajaron a Cañuelas junto a un grupo de amigos. Algunas imágenes de ese encuentro comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron los rumores sobre el romance.

Qué dijo Luck Ra sobre la nueva relación

Latorre también contó cuál habría sido la reacción de Luck Ra, expareja de La Joaqui, al enterarse de que ella y Tiago PZK habían comenzado a salir.

Según su relato, los dos músicos decidieron contarle directamente que estaban iniciando una relación. “Hagan lo que quieran, a mí no me importa”, habría respondido Luck Ra, quien además señaló: “A mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir”.

De esta manera, La Joaqui y Tiago PZK quedaron expuestos públicamente como pareja, después de varias semanas de especulaciones y de distintas imágenes que habían alimentado los rumores sobre su relación.

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