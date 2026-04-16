Impactante confesión de Fabiana Cantilo: "soy una mujer golpeadora"

“Básicamente soy muy agresiva”, reconoció, la cantante y habló del presente y dijo que en vez de golpear personas, golpea muebles. Claro, las palabras de la cantautora no pasaron inadvertidas. Pero luego se sinceró sobre su costado más frágil.

FABIANA, UNA NIÑA HERIDA

Fabiana habló de la aparición de su “niña interna” hace dos años, describiendo un proceso de angustia y vulnerabilidad. “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando, estamos tratando todo, porque una cosa es una niña bien criada y otra cosa es una niña de Auschwitz”.

"Fui una niña abusada. Al principio tenía la mudez de la niña, pero después que habló esa niña quedó chiquitita. A los 12 años. La chiquitita quedó ahí... Es la explicación que me da el médico, yo qué sé. Lo que me hace sentir bien es cantar. Vengo como una foca muerta caminando y piso el escenario y me transformo en otra cosa”, explicó, Cantilo.