Impactante confesión de Fabiana Cantilo: "soy una mujer golpeadora"

La cantante habló de su conducta agresiva con hombres y con objetos. "Estoy tratando a mi niña interna que fue abusada".
Fabiana Cantilo contó, por primera vez, sus problemas con la violencia y se autodefinió como una persona con reacciones virulentas hacia quienes fueron sus parejas, asegurando que ahora le pasa con los muebles. "Básicamente soy muy agresiva", sentenció.
“No soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó”, dijo Fabiana, con firmeza, durante la entrevista -en pijama- que dio para La mañana con Moria, en El 13.
"Había algún tipo de pelea (con Fito Páez), celos por una mujer de por medio, y yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro, depende quién, me cagaba a trompadas, porque estábamos relocos”, contó Cantilo, en primera persona, en diálogo con Moria Casán.
“Básicamente soy muy agresiva”, reconoció, la cantante y habló del presente y dijo que en vez de golpear personas, golpea muebles. Claro, las palabras de la cantautora no pasaron inadvertidas. Pero luego se sinceró sobre su costado más frágil.
Fabiana habló de la aparición de su “niña interna” hace dos años, describiendo un proceso de angustia y vulnerabilidad. “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando, estamos tratando todo, porque una cosa es una niña bien criada y otra cosa es una niña de Auschwitz”.
"Fui una niña abusada. Al principio tenía la mudez de la niña, pero después que habló esa niña quedó chiquitita. A los 12 años. La chiquitita quedó ahí... Es la explicación que me da el médico, yo qué sé. Lo que me hace sentir bien es cantar. Vengo como una foca muerta caminando y piso el escenario y me transformo en otra cosa”, explicó, Cantilo.
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