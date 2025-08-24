Anamá Ferreira corrió a un ladrón en plena calle y logró recuperar una cartera robada

“No hay que hacerlo, en el momento no lo pensé”, confesó Ferreira, al tiempo que reconoció que la adrenalina pudo más que la cautela. “Todo por una Chanel”, agregó entre risas, aunque luego reflexionó sobre lo peligroso de su accionar.

El episodio ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando un hombre le arrebató la cartera a una amiga de la exmodelo mientras ambas se dirigían a un show. “El tipo se la arrancó y yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Me ayudaron los chicos que hacen delivery”, relató.

Gracias a la intervención conjunta, lograron reducir al delincuente y recuperar el bolso. Sin embargo, la Policía nunca llegó al lugar: “Llamamos a la policía, pero no vinieron, así que lo soltamos”, detalló.

Aunque ahora puede contar lo ocurrido con humor, Ferreira advirtió sobre el peligro de enfrentar a un delincuente. “No hay que hacer lo que yo hice. No sabés si la persona tiene un arma o un cuchillo. En mi caso éramos cuatro personas”, explicó, reconociendo que la situación podría haber terminado de otra manera.

Pese a su recomendación, dejó en claro que no se arrepiente de su decisión: “No me arrepiento para nada. Voy a estudiar más técnicas de reducción porque hago boxeo... aunque anoche no pude dormir”, expresó.

El episodio refleja, una vez más, la problemática de la inseguridad en la Ciudad, donde las víctimas, ante la ausencia de respuesta policial, muchas veces terminan expuestas a tomar riesgos por su cuenta.