La semana pasada Anna Chiara, con 18 años recién cumplidos, fue tapa de una revista del corazón en la que aseguró una vez que a su padre no lo quiere ver (desde lo ocho años cortó el vínculo). Dijo que con él sufrió abuso verbal y eso le genera puro dolor respecto de su padre, el financista Ricardo Biasotti.

Las cámaras de Intrusos (América) abordaron a la madre y a la hija, pero quien tomó la voz cantante fue Andrea Del Boca: “Como mamá la crié siempre en la libertad de pensamiento y de opinión, así que apoyo esa libertad que tiene”.

En cuanto a la carrera artística de Anna, quien quiere seguir los pasos de la madre, señaló. “Chiara tiene mucho talento, y no lo digo yo, lo dicen sus profesores. Me llena de orgullo porque no repite una historia. No es actriz porque la mamá es actriz. Ese era el temor que podía tener cuando era chica, pero no era un mandato familiar”.

De Biasotti no pronunció una sola palabra: “No quiero hablar. Mi lugar es estar cerca de mi hija”. la más verborrágica fue Andrea antes de tomar el avión: “Los padres no somos dueños de los hijos. Somos responsables. Les tenemos que dar todos los elementos para que sepan defenderse y puedan ser libres. Hoy en día es una experiencia difícil porque uno siempre tiene miedo, como mamá, de los peligros que pueda tener. Pero es la manera de criar a un hijo: que pueda saber qué es lo que quiere ser”.