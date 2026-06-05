Ángela Torres anunció su gira nacional "No me olvides"

Ángela Torres irá a varias provincias con su tour "No Me Olvides", luego de anunciar una segunda fecha en el Movistar Arena.
La cantante y actriz Ángela Torres anunció la llegada de su esperado tour por Argentina, "No Me Olvides", una gira con la que volverá a encontrarse con sus seguidores en distintos puntos del país y que reafirma el gran momento artístico que atraviesa.
Con producción de Fénix Entertainment, el recorrido incluirá algunas de las ciudades más importantes de Argentina, con fechas programadas en Junín, Corrientes, Tucumán, Salta, Rosario y Córdoba, además de los ya confirmados conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires los próximos 8 y 9 de diciembre.
Esta nueva etapa en su trayectoria extiende el alcance de una propuesta musical que continúa expandiéndose y sumando público en cada presentación, luego de una serie de logros que evidencian una evolución constante en menos de un año, entre ellos tres funciones con localidades agotadas en el teatro Gran Rex.
En octubre de 2025, Ángela Torres anunció por primera vez en vivo su álbum debut, compuesto por once canciones originales y producido por Fermín Ugarte. Aquel recital, realizado en el Teatro Margarita Xirgú ante poco más de 300 personas, significó el inicio de una nueva etapa para la intérprete.
Poco más de un año después, ese mismo proyecto la llevó a llenar su primer Movistar Arena y sumar una nueva fecha por demanda masiva.
En paralelo, Torres fue seleccionada para formar parte del programa EQUAL de Spotify, que proyectó la portada de “No Me Olvides” en Times Square, y participó como invitada especial de Shakira en los tres conciertos que la colombiana brindó en el estadio Vélez Sarsfield en el marco de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.
A su vez, la artista se presentó ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia, tuvo una destacada actuación en Lollapalooza Argentina 2026 y recibió el Martín Fierro a Mejor Talento Revelación en streaming.
Con colaboraciones junto a Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, la cantante consolidó una propuesta que combina pop, electrónica y baladas experimentales con una impronta emocional y teatral.
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