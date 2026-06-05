Ángela Torres anunció su gira nacional "No me olvides"

Poco más de un año después, ese mismo proyecto la llevó a llenar su primer Movistar Arena y sumar una nueva fecha por demanda masiva.

En paralelo, Torres fue seleccionada para formar parte del programa EQUAL de Spotify, que proyectó la portada de “No Me Olvides” en Times Square, y participó como invitada especial de Shakira en los tres conciertos que la colombiana brindó en el estadio Vélez Sarsfield en el marco de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

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A su vez, la artista se presentó ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia, tuvo una destacada actuación en Lollapalooza Argentina 2026 y recibió el Martín Fierro a Mejor Talento Revelación en streaming.

Con colaboraciones junto a Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, la cantante consolidó una propuesta que combina pop, electrónica y baladas experimentales con una impronta emocional y teatral.