Anita, la hermana de Lali Espósito, la defendió de las críticas y confirmó la boda

"A mí no me tomó por sorpresa", fue lo primero que dijo Anita, al aire de Patricia y Familia, uno de los programas de stream de Luzu. "Vamos a tener fiesta...", contó, la joven, reafirmando la versión de casamiento, lejos de las especulaciones que hablaron de que la publicación de Lali se trató de una unión simbólica con su pareja o de que, incluso, por otro lado, ya habían pasado por el Registro Civil.

"A mí me pasaba lo mismo. No me quería casar ni nada, pero un día te pasa algo puntual con una persona", comparó Anita, al compartir el motivo del cambio de opinión personal de su hermana quien, tiempo atrás, invitada a la entrevista en España, dijo que no estaba en sus planes el convertirse en una mujer casada.

"Te pasa con una persona en particular y tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento", sentenció Anita quien, además, aclaró que sabía de la noticia desde el mismo momento en que se definió, es decir, desde hace un tiempo atrás, dejando en claro que no es un proyecto que se gestó entre Lali, en las últimas horas.

BLANCA Y RADIANTE IRÁ LA NOVIA

"Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías", reflexionó, en voz alta, Anita, sobre el presente de su hermana Lali y la futura boda con Pedro.

Lali Espósito, nota El anillo de autor con el que Lali y Pedro anunciaron su casamiento.

"Siempre tenés la chance de apostar por una cosa que, a priori, te parece buena", cerró la mamá de un nene que, a diario, se luce en uno de los stream líder, en estilo de comunicación por formato plataforma.