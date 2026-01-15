La particular opinión de Mario Pergolini sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Desde su cuenta personal de Instagram (@mpergoliniok), Pergolini comenzó diciendo: “Estoy al pedo de vacaciones… En realidad no estoy al pedo. La cosa es que me enteré de que Lali se va a casar. Lali se va a casar con Pedro. ¿No es que esta generación ya no se casaba? Además, Lali había dicho esto: ‘No me veo casándome ni en pedo. Guarden este tape. Te juro por Dios que no me veo para nada en ese lugar. En ese lugar no me veo, cero’”.

A partir de esas palabras, el conductor expuso el cambio de postura de la artista y agregó, con ironía, que imaginaba a Rosemblat proponiéndole matrimonio convencido de que ella no aceptaría, para luego sorprenderse con su respuesta afirmativa.

Por otro lado, el dueño de Vorterix continuó: “Así que me imagino que va a ser un fiestón, con todos los amigos que tiene: bailarines, peronistas, por los de Pedro, ¿no? A mí no me inviten… o sea, invítenme, total no lo voy a aceptar. No sé, qué sé yo. Creí que era una generación que no se casaba, pero bueno, no importa”. De esta manera, se mostró reticente ante una hipotética invitación, aunque dejó en claro que no mantiene vínculo personal con la pareja.

ssstwitter.com_1768523763467

Más adelante, Pergolini ironizó sobre los posibles regalos para el matrimonio: “Empecé a buscar ideas para regalar. Tres días juntos por Europa… Estos dos ya fueron a Europa un montón de veces, son casi ricos, son laburadores. Esto me parece poco, ¿no? Pasión es lo que les sobrará. Lali, Pedro, si ven esto, coméntenme y díganme qué quieren. La rosa de La bella y la bestia. Ella es bella y él es bestia”. El comentario funcionó como un guiño a la ideología política de Rosemblat, conductor del programa Industria Nacional (Gelatina), identificado con una agenda principalmente peronista.

Para cerrar, el conductor de Otro Día Perdido (ElTrece) profundizó el sarcasmo y concluyó: “¿Será con iglesia? ¿Qué regalarle a estos dos? Linda pareja, me gusta. ¿Saldrán peronistas los hijos? Bueno, habrá que ver qué pasa con todo eso dentro de un tiempo. Que sean felices”. Así, Pergolini dejó entrever su intención de volver a generar polémica incluso durante sus vacaciones, en un contexto que podría anticipar su regreso a la televisión.