MasterChef Celebrity: la dura decisión del jurado

Después de las eliminaciones de Luis Ventura y Esteban Mirol, un nuevo participante se sumó a la lista de los que abandonaron el certamen.

Le jueves 15 de enero, durante la semana de repechaje en MasterChef Celebrity las reglas cambian día a día por eso, en el comienzo del programa, no se sabía lo que pasaría después de que los participantes presentaran sus platos. Al terminar la presentación de todos los participantes, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular probaron todos los platos y luego de un intenso debate, tomaron una drástica decisión.

“Hoy uno o una de ustedes no va a seguir cocinando y va a abandonar el repechaje. Quiere decir que no va a entrar ni volver a competencia” anunció el chef repostero y Wanda Nara agregó “O sea, hoy uno de ustedes abandona la cocina para siempre, porque no hay otro repechaje”.

Donato de Santis llamó al frente a Rusherking, Sofi Martínez y Julia Calvo para decirles “Estamos en un momento de repechaje muy delicado, nosotros tuvimos la decisión unánime de definir la persona que abandona para siempre estas cocinas. Y la persona que abandona las cocinas no está con ustedes, porque son los tres mejores platos de la noche”.

Luego Damián Betular convocó a Walas y Esther Goris para confirmarles que los dos seguían participando del repechaje. y finalmente, llegó el momento en que Germán Martitegui llamó a Emilia Attias y Evelyn Botto y les confirmó que ellas tenían los platos menos logrados de la noche “Una de ustedes dos abandona las cocinas de Masterchef para siempre” aseguró.

“La cocinera que abandona el repechaje es… Evelyn” terminó confirmando Martitegui, en ese momento, el chef italiano aprovechó para devolverle el gesto a la participante y se acercó a olerla, para expresar “Olor a mujer infinita”.

En la despedida, los tres jurados compartieron bellas palabras para la artista y expresaron su deseo de que se anime a volver en otra edición de Masterchef Celebrity. “Me encantaría, me divertí muchísimo, salí de mi zona de confort, me sentí muy cómoda” expresó Evelyn Botto antes de abandonar las cocinas.

