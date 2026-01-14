Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali)

La relación de Lali Espósito, de 34 años, y Pedro Rosemblat, de 35, marchaba con viento a favor, pero nadie sospechaba el tremendo anuncio en las redes. "Nos casamos", publicó junto a fotos de ellos dos y del primer plano del anillo.

El álbum incluye imágenes íntimas y relajadas de la pareja, algunas en una noche de celebración y otras en un ambiente más cotidiano. En varias postales se los ve abrazados, riendo y compartiendo copas, en una escena que transmite cercanía, amor y complicidad.

La publicación desató una ola de reacciones entre fans, colegas y figuras del ambiente, que no tardaron en expresar su alegría por la pareja.

En varias de las fotos, Lali dejó ver un anillo dorado con dos piedras: una rectangular de tono celeste y una redonda, ambas montadas en un diseño moderno y elegante.

Aunque no hubo aclaraciones posteriores ni comunicados oficiales, el mensaje fue interpretado por millones de seguidores como una confirmación directa del compromiso. Por ahora, Lali y Pedro no brindaron detalles sobre la fecha ni el lugar de la boda, pero el anuncio dejó en claro que atraviesan un gran presente personal y sentimental.

image

Es la historia de un amor

La pareja comenzó su relación a fines de 2023 y se mostraron muy unidos. De todos modos, ya tuvieron que salir a desmentir versiones de separación recientes con humor y mostrando su día a día en redes sociales.

Desde que hicieron pública su relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se acompañaron en proyectos, viajes y momentos importantes. Sin exponerse en exceso, lograron construir un vínculo sólido que fue conquistando a sus seguidores.

Hace unos días volvieron de unas vacaciones en Brasil y compartieron como fueron sus días juntos en las playas del país vecino, luego que ella anunciara dos shows en River para junio de este año. Ahora, este gesto marca un antes y un después en su historia: de confirmarse el compromiso, estarían dando el paso más importante desde que comenzaron su romance.