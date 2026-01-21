La bronca de Esteban Mirol con MasterChef Celebrity

Mirol explicó que, en realidad, renunció durante la grabación y no fue eliminado como se mostró al aire. Aclaró, además, que su experiencia en el ciclo fue difícil y que varios participantes enfrentaron conflictos internos: “También vi que maltrataron. Momi (Giardina) se fue el primer día, se dijo públicamente, no estoy contando nada que no se vio, Momi se fue al psiquiatra”, dijo.

Tensiones entre compañeros

El periodista también mencionó otros conflictos dentro del programa. Comentó que Eugenia Tobal se fue insultando, y que se registraron peleas entre La Joaqui, Valentina Cervantes y Wanda Nara, según lo que él pudo observar y lo que otros medios reportaron.

A pesar de esto, Mirol recordó que su contrato le impide dar detalles completos del backstage. Señaló que otros participantes, según su opinión, se volvieron demasiado complacientes con la producción y que algunas escenas al aire reflejaron venganza: “Si no me hubiesen basureado durante dos días, no tendría problemas. Todos los momentos en los que querían vengarse salieron al aire”, afirmó.

Mirol aclaró que su contrato le impide revelar detalles del backstage, pero compartió sus experiencias.

Finalmente, el periodista sostuvo que, en su visión, quienes quedaron peor fueron los responsables del programa por intentar ridiculizarlo. Con estas declaraciones, Mirol dejó en claro que su experiencia en el reality culinario fue más compleja de lo que se mostró frente a las cámaras