Flavio Mendoza habló sobre la realidad de la temporada teatral

Mendoza fue claro y directo al señalar que no es cierto que todas las funciones estén agotadas. Explicó que, según su mirada, se repite un discurso año tras año que no siempre coincide con lo que ocurre en la práctica. Remarcó que decir que todo está lleno cuando no es así termina, distorsionando la realidad del sector.

Sin dramatizar ni confrontar, el productor puso el foco en la honestidad. Contó que en Rosario sus espectáculos están funcionando bien, aunque aclaró que eso no significa tener salas completas en cada función. Para Mendoza, reconocer esa situación es parte de un trabajo responsable.

Más obras, más competencia

En su análisis, también habló de la cantidad de propuestas que conviven durante el verano. Según explicó, hoy hay muchas obras al mismo tiempo y eso hace que el público se divida. En ese contexto, vender entradas requiere más esfuerzo que en otros años.

flavio-mendoza-2113596 Flavio Mendoza explicó para Intrusos (América TV) cómo impacta la cantidad de obras en la venta de entradas.

Mendoza señaló que cada espectáculo que llega a una plaza se convierte en competencia directa. En ese sentido, explicó que sus producciones suelen ser grandes y eso genera tensiones dentro del circuito teatral, especialmente en plazas tradicionales como Córdoba.

Lejos de celebrar las dificultades ajenas, el productor aclaró que no le causa gracia que a otros espectáculos no les vaya bien. Por el contrario, expresó su deseo de que todos puedan trabajar y sostener sus proyectos.