El video de Brian Sarmiento corriendo desnudo por la casa de Gran Hermano.

El exjugador de fútbol fue protagonista de una situación que lo mostró exponiendo todas sus partes íntimas en cámaras y ante sus compañeros de reality.
La última gala de Gran Hermano trajo una sorpresa para todos los jugadores de la competencia. El teléfono rojo -en este caso dorado-, uno de los recursos del juego para darle sorpresas en "beneficios" a los participantes, sonó por primera vez. Y al momento en que eso sucedió, Brian Sarmiento casualmente estaba en el baño, en paños menores.
Pero al escuchar el llamado, el exjugador de fútbol no dudó en correr hasta el aparto con estilo retro. Con un pequeño detalle, claro... sin ropa interior ni exterior de la cintura para abajo en su cuerpo. Y, dadas las circunstancia, a Brian se le vio todo. Nada de nada quedó librado a la imaginación porque quedaron hasta expuestos sus genitales.
En una breve corrida por el pasillo y el tiempo que la voz de Gran Hermano tardó en comunicarle que le iba a pasar por "haber levantado el tubo", Sarmiento quedó expuesto corporalmente ante la mirada de todos los televidentes del reality de Telefe como así, también, ante muchos de sus compañeros que terminaron presenciando la situación.
Pero lejos de apenas, de sentir pudor o de avergonzarse, Brian se mostró feliz con lo que estaba viviendo. Con haber podido llegar primero al teléfono y con el beneficio que tuvo en el juego, que terminó siendo que diez de sus compañeros no puedan participar de una fiesta con baile y comida el próximo sábado, como así tampoco lo podrá hacer el.
La Justicia ordenó un embargo de $1.500.000 sobre el sueldo que percibe Brian por estar en Gran Hermano, por una deuda de cuota alimentaria de su hija de 10 años. El oficio judicial llegó tanto al canal como a la productora, y el monto representa casi la totalidad del salario de lo que fue el primer mes del exdeportista, en la competencia.
La suma total de la deuda de Sarmiento asciende a $18.000.000, pero el embargo actual es solo por la suma publicada en el párrafo anterior porque corresponde a los primeros meses impagos. El resto de la deuda se discutirá en una próxima liquidación judicial, considerando que Sarmiento sigue siendo parte del programa conducido por Santiago Del Moro.
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