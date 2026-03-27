A BRIAN LE EMBARGARON EL SUELDO DE GH

La Justicia ordenó un embargo de $1.500.000 sobre el sueldo que percibe Brian por estar en Gran Hermano, por una deuda de cuota alimentaria de su hija de 10 años. El oficio judicial llegó tanto al canal como a la productora, y el monto representa casi la totalidad del salario de lo que fue el primer mes del exdeportista, en la competencia.

Brian sarmiento, nota El video de Brian Sarmiento corriendo desnudo por la casa de Gran Hermano.

La suma total de la deuda de Sarmiento asciende a $18.000.000, pero el embargo actual es solo por la suma publicada en el párrafo anterior porque corresponde a los primeros meses impagos. El resto de la deuda se discutirá en una próxima liquidación judicial, considerando que Sarmiento sigue siendo parte del programa conducido por Santiago Del Moro.