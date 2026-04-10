Aseguran que Andrea Del Boca atraviesa su peor momento: "Lloró todo el día y no quiere..."

La arista está muy angustiada y aseguran que no quiere saber más nada con Gran Hermano. "Sintió mucho enojo al ver que reapareció Ricardo Biasotti".
Andrea Del Boca se fue hace un par de días de Gran Hermano, Generación Dorada, luego de sufrir una repentina caída, sin conocerse la razón del accidente. Y luego del hermetismo sobre su presente, se conoció que la actriz está refugiada en su domicilio y que no la está pasando nada bien por el estilo de exposición pública que viene teniendo.
“Hay una crisis total con Andrea Del Boca, las imágenes de su caída son impactantes”, aseguró Guido Zaffora, panelista de DDM, el programa de Mariana Fabbiani, en las tardes de América. “Andrea no la está pasando bien, está en su casa. Tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión”.
“Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto...", compartió el periodista, sobre uno de los puntos claves que la tendrían muy mal a la actriz, por estas horas. "Sintió mucho enojo con ver a Biasotti (Ricardo, su ex pareja y padre de su hija que, después de muchos años, reapareció públicamente). Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado”.
“Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas... Ella está en su casa siendo cuidada por su familia. Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición", compartió Zaffora, sobre la información que recabó sobre el presente de Andrea.
En las ú-ltimas horas, fue Anna, la hija de Andrea, quien ingresó a la casa de GH en un "congelados". La joven de veinticinco años saludó a los participantes allegados a su madre y se llevó las valijas con las pertenencias que correspondían a Del Boca. Con ese gesto televisivo, el programa conducido por Santiago Del Moro -en las noches de Telefe- dejó en claro que la participación de la artista en el reality show está totalmente cerrada, por lo menos por el momento.
Habrá que ver qué pasa con el correr de las semanas y un posible repechaje que se abra para que el público decida qué jugador quiere que vuelva a la competencia, si es que para ese entonces Andrea recupera sus ganas de ser volver a ser parte del show televisivo.
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