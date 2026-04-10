Aseguran que Andrea Del Boca atraviesa su peor momento: "Lloró todo el día y no quiere..."

CHAU, CHAU, ADIÓS

En las ú-ltimas horas, fue Anna, la hija de Andrea, quien ingresó a la casa de GH en un "congelados". La joven de veinticinco años saludó a los participantes allegados a su madre y se llevó las valijas con las pertenencias que correspondían a Del Boca. Con ese gesto televisivo, el programa conducido por Santiago Del Moro -en las noches de Telefe- dejó en claro que la participación de la artista en el reality show está totalmente cerrada, por lo menos por el momento.

Habrá que ver qué pasa con el correr de las semanas y un posible repechaje que se abra para que el público decida qué jugador quiere que vuelva a la competencia, si es que para ese entonces Andrea recupera sus ganas de ser volver a ser parte del show televisivo.