Se conoció la millonaria cifra que le pagan a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano

EL OTRO ARREGLO MÁS CARO DE GRAN HERMANO

"Se acaba de renegociar el contrato de Andrea Del Boca con Telefe. Todo ocurrió en el Sanatorio Las Lomas. Quien renegoció el contrato fue el doctor Juan Pablo Fioribello con las autoridades de Telefe. Se puso firme porque Andrea rinde y logró que ella saliera ganadora. Renegociaron plata y cláusulas a su favor”, se conoció hace poco más de dos semanas, antes de que Del Boca reingrese a la competencia.

Según reveló el periodista Nacho Rodríguez, el pacto que se hizo en ese momento resultó sumamente beneficioso para la artista, quien detalló que “cuánto pidió Andrea del Boda y se lo dieron. Por día: 1.735.000 pesos”. La que puede, puede...