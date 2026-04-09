Se conoció la millonaria cifra que le pagan a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano

De las jugadoras más recordadas de todas las temporadas, la "india" logró conseguir una importante cifra para volver al juego, después de veinticinco años.
Se conocieron los detalles de la negoción económica que hizo Tamara Paganini con Gran Hermano para volver al formato después de veinticinco años y dejar atrás los juicios que supieron enfrentarlos. La "india", como la apodan, negoció su dinero muy por arriba de lo que le pagan al resto de sus compañeros de juego. "Es la niña mimada".
En el acuerdo hecho entre Tamara y la productora que lleva adelante el reality show, arreglaron que ella estaría cobrando 5 millones de pesos por semana. Esto sería un equivalente a unos 714 mil pesos por día y más de 21 millones de pesos al mes. “Es la niña mimada de Telefe", aseguró, Fede Flowers, quien contó la información en El Observador.
De acuerdo a lo informado antes de que arranque la competencia de convivencia y de aislamiento, los demás concursantes percibirían alrededor de un sueldo de 137 mil pesos semanales. Claro está que esa cifra deja en evidencia una brecha importante respecto a la cifra que estaría manejando Paganini.
Pero la gran diferencia entre la mayoría de los jugadores y Tamara - o como pudo ser el caso de Andrea Del Boca- es que pueden arreglar una cifra significativamente superior al resto porque cuentan con popularidad previa. Y saben que son uno de los grandes atractivos que tiene esta edición que se hace llamar Generación Dorada.
"Se acaba de renegociar el contrato de Andrea Del Boca con Telefe. Todo ocurrió en el Sanatorio Las Lomas. Quien renegoció el contrato fue el doctor Juan Pablo Fioribello con las autoridades de Telefe. Se puso firme porque Andrea rinde y logró que ella saliera ganadora. Renegociaron plata y cláusulas a su favor”, se conoció hace poco más de dos semanas, antes de que Del Boca reingrese a la competencia.
Según reveló el periodista Nacho Rodríguez, el pacto que se hizo en ese momento resultó sumamente beneficioso para la artista, quien detalló que “cuánto pidió Andrea del Boda y se lo dieron. Por día: 1.735.000 pesos”. La que puede, puede...
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