Asesinan a balazos al rapero estadounidense Takeoff

Según informaron medios estadounidenses, el rapero de 28 años integrante del grupo Migos, junto a Quavo, su tío, y Offset, su primo, se encontraba en un local de bowling jugando a los dados junto a Quavo cuando se desencadenó una pelea en la que una persona abrió fuego, provocando la muerte del cantante.

La policía local fue alertada a las 2.30 sobre los disparos y una persona fallecida. Y al llegar, confirmaron que otras dos personas -de quienes se desconoce su identidad- también resultaron heridas y fue trasladadas al hospital en vehículos particulares. Por su parte, Quavo, de 31 años, resultó ileso.

Por el momento se desconoce quién disparó el arma homicida, ya que el personal de seguridad del salón declaró que escucharon el tiroteo pero no llegaron a ver el agresor, de manera que tampoco hay detenidos.

Migos surgió en 2009 en Georgia y ganó popularidad en 2013 de la mano de Versace, el primer sencillo deY.R.N. (Young Rich Niggas). Fight Night (2014), Look At My Dab (2015) y Bad and Boujee (2016), fueron otros de sus grandes éxitos que los convirtió en una de los grupos más representativos del género.

Sin ningún anuncio oficial, todo indicaba que el trío se había separado, ya que a varios años de su auge, Offset se lanzó como solista, mientras que Takeoff y Quavo decidieron mostrarse como un dúo, que el mes pasado lanzó el disco Built for Infinity Links.

"Mientras crecía, estaba tratando de triunfar en la música. Me esforzaba, era lo que me encantaba hacer", contó Takeoff hace cinco años, en una entrevista con The Fader.

"Lo hacía por mi propio placer, porque es lo que me gustaba hacer. Esperaba a que Quavo regresara de la práctica de fútbol y le tocaba mis canciones", recordó sobre sus inicios.