Tenso cruce entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

Pero lo que llamó la atención fue que uno de los que evitó pasar por la Alfombra Roja fueron Luciano Castro -su ex- y Griselda Siciliani -la actual pareja del actor- que resultó la ganadora del Martín Fierro a Mejor Actriz por su personaje en la serie "Envidiosa", que fueron acompañados por sus hijas.

La pareja Siciliani-Castro ingresó directamente hacia el interior del edificio junto a sus hijas, evitando las cámaras de televisión. El actor vistió un traje negro con remera al tono, mientras que la actriz lució con un vestido rojo de satén, hombreras, mangas largas y falda midi, con stilettos negros.

A pesar de la situación evasiva, Esperanza -la hija de Luciano y Sabrina- al ver a su madre, se acercó a saludarla, generando una situación tensa, ya que sus padres no se miraron y ni se dirigieron la palabra, según informaron el en programa "Puro Show" por El Trece.

“Sabrina quedó helada, no esperaba vivir ese momento tan dramático. De hecho, se fue más temprano porque se quedó angustiada con esa situación del no saludo y la nena en el medio” explicó el periodista Sebastián Perelló Aciar, más conocido como "Pampito".

La pareja de actores Luciano Castro y Griselda Siciliani llegaron sobre la hora de comienzo de la ceremonia, con el objetivo de pasar por la Alfombra Roja, pero sus esfuerzos fueron en vano porque no pudieron evitar la tensión que se generó.