La fiscal pidió llevar a juicio oral al ex de Lowrdes Fernández por graves delitos

La representante del Ministerio Público Fiscal pidió que Gómez sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

"Leandro Esteban García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica", manifestó Russi, en su presentación judicial, de carácter acusatorio.

La fiscal enfatizó en el concepto de "conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo”, expuso la fiscal, a modo de argumentos sólidos sobre su postura al pedir el debate oral, en un tribunal para la ex pareja de Lowrdez.

LOS HERCHOS QUE SE LE IMPUTAN AL EX DE LOWRDES

El primero de ellos ocurrió el 19 de enero pasado en el departamento del imputado, ubicado en la calle Emilio Ravignani al 2100 del barrio de Palermo. Según la acusación, tras una discusión por celos al revisarle el celular, García Gómez tomó a la víctima del cabello, la arrastró y le provocó lesiones en el rostro, brazo y cuello.

Un segundo hecho sucedió en el mismo departamento entre el 1° y el 2 de octubre pasados. Según la imputación, en esa ocasión, tras otra discusión, el acusado golpeó a Fernández en la cabeza y le propinó patadas en las costillas. Y el tercero y principal de los hecho principal -y que dio origen a esta causa que luego acumuló los episodios ya mencionados- ocurrió entre el 17 y el 23 de octubre pasados y fue el que culminó con un allanamiento en el departamento de Palermo, en el que la víctima fue rescatada y el imputado, detenido

. La fiscalía acusó a García Gómez de “haber provocado lesiones de carácter leve y haber privado ilegítimamente de su libertad personal a quien fuera su pareja" durante esos días, “mediante coacción y agresiones físicas”.