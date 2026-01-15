Quién es la famosa que se compró una casa hace 4 meses y no se mudó por "colgada"

"Mi pareja, Sebastián, y mi hija me ubicaron y me dijeron que ´creo que es el momento de que compres una casa´. Y, mirando Tik Tok, porque siempre mi parte infantil tiene que estar, escroleando veo una casa divina...", recordó Momi, entrevistada por Guillermo López, en Juego Chino, por Telefe.

"Vi una casa preciosa toda equipada y dije ´quiero esto´. Al otro día, le escribí por Tik Tok y le dije ´a primera hora quiero ir a verla, que me la reserve, que quería ser la primera´. Sólo yo puedo lograr comprar una casa por red social. Era dueño directo", planteó, durante la nota.

"Por suerte era dueño directo, sino me comía la cometa y no llegaba. Además, tuve que empezar a arañar. Porque de lo que yo vi a la que tenía acá (se señala el bolsillo), no llegaba. Empecé a buscar rúcula (en referencia al verde de los dólares), no sabés como quedó esa verdulería, pelada", reconoció, la artista y ex novia de Martín Bossi y de Marcelo Tinelli.

MOMI Y SUS PROBLEMAS

"En cuanto la vi la reservé a lo Diego (Maradona), ´es mía´. Y estoy muy feliz. Pero hace 4 meses que la compré y todavía no me mudé. Hace meses que tengo la casa equipada y me re colgué", se sinceró, Momi.

"Soy tan colgada al punto de que ya van dos veces que me olvido el auto, en marcha, en la calle y me avisan los vecinos o la policía. Cierro el auto en marcha porque es el que se apaga con el botón. Dame el sistema (de encendido y apague con las llaves) que te garantizás", reflexionó, la integrante de Luzu, en voz alta.

"Una vuelta al auto lo dejé 2 días en la calle que es ahí cuando vino la policía. Se quedó sin batería, sin nafta, sin nada. Y, además, yo ni sabía a donde estaba. Tdengo Dislexia pero la psicóloga me dijo que, el 90 por ciento de la gente que la tiene, también puede sufrir TDA. yo siempre lo usé a mi favor, para hacer humor con esto pero debo tener todos los desórdenes mentales", planteó, Giardina.