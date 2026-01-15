Luciano Castro se refirió a sus escándalos por infidelidad

Según explicó la cronista de "A la tarde" de América TV desde Mar del Plata, el actor se mostró visiblemente afectado por el escándalo que se generó y se negó a hacer declaraciones. Castro está disfrutando de unos días en la ciudad balnearia, acompañado de sus dos hijos, que tuvo en relación con Sabrina Rojas.

CASTRO

La periodista marplatense contó el diálogo privado que tuvo con el actor, que se negó a aparecer en cámara “Me dijo: ‘no voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado’”.

Desde el panel de "A la tarde" le preguntaron si el Luciano Castro fue presionado por su pareja o si la presión que sintió fue por parte de los medios y, ante la insistencia de la periodista local en poder realizar el móvil para el programa, el cuestionado actor fue tajante al negar rotundamente la nota, con una frase contundente “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”.

image

Alejandro Castelo -panelista del programa- agregó información extra sobre la actualidad del vínculo de Castro con Siciliani tras las recientes declaraciones de la modelo y conductora Tamara Bella y la empresaria Valeria L. “Una fuente me dijo que Griselda se está tomando el tiempo. No quiere confirmar nada públicamente, pero hoy estarían viviendo un impasse” aseguró el periodista.

image Tamara Bella, Luciano Castro y Griselda Sciciliani

El lunes, Griselda Siciliani le confirmó a Ángel de Brito -a través se una serie de mensajes de WA- que su relación entre ambos no se vio afectada con el escándalo, pero dijo que toda la información que circula es “demasiado” para ella.