HISTORY estrena la nueva temporada de "Gigantes de la industria: Mega Marcas"

Tras explorar en temporadas anteriores el nacimiento y crecimiento de marcas emblemáticas como Walmart, Costco, P&G, UPS, Gillette, American Express, Netflix, Blackberry, Nike, Adidas y Microsoft, entre muchas otras, esta nueva edición amplía aún más el universo de “GIGANTES DE LA INDUSTRIA: MEGA MARCAS” con diez nuevos episodios dedicados a compañías que reconfiguraron el comercio minorista, la tecnología, la fotografía, la moda, el hogar y el consumo masivo.

Los episodios

De esta manera, la temporada recorre desde la carrera tecnológica que dio origen al smartphone moderno con Apple y la llegada del iPhone frente a BlackBerry, Palm y Microsoft, hasta el auge del comercio electrónico con la disputa entre Amazon y eBay. También explora la revolución de la oficina moderna impulsada por Xerox y el salto hacia la informática personal, junto con la feroz competencia del retail entre Walmart, Target y Kmart, que reconfiguró el consumo masivo en Estados Unidos. En paralelo, muestra la transformación del hogar y la construcción con Home Depot y Lowe’s, y el impacto cultural del denim con Levi’s y H.D. Lee, que llevaron los jeans del trabajo al ícono global. La competencia entre Firestone y Goodyear acompaña la evolución del automóvil junto a Ford, General Motors y Chrysler, mientras la crisis del petróleo marca un punto de quiebre en la industria. El recorrido se completa con el duelo entre Kodak y Polaroid y el auge de los productos descartables de Kimberly-Clark, Procter & Gamble y los hermanos Scott, en una historia de innovación constante, competencia feroz y cambio cultural global.

La tercera temporada abre con la competencia tecnológica que sentó las bases del smartphone moderno y culmina con la irrupción del iPhone, el dispositivo que transformó para siempre la manera en que las personas se comunican, trabajan, consumen información y se relacionan con el mundo.

Luego, la serie explora el nacimiento del comercio electrónico y la feroz competencia que dio origen a dos de las plataformas más influyentes de internet: Amazon y eBay.

El próximo episodio recorre la modificación del trabajo de oficina a partir de la invención de la fotocopiadora Xerox. En un contexto donde las tareas administrativas eran lentas, manuales y altamente ineficientes, surge la idea revolucionaria de crear una máquina capaz de duplicar documentos de forma rápida y precisa.

Para cerrar el mes de junio, la serie profundiza en las grandes cadenas de mejoramiento del hogar en Estados Unidos, especialmente Lowe’s y Home Depot, y cómo replantearon por completo la industria del hardware y la construcción. Todo comienza con Carl Buchan, quien identifica en la posguerra el boom de la construcción y la expansión suburbana. Desde una ferretería familiar, impulsa el concepto de “one-stop shop” para reunir todo lo necesario para construir o remodelar una casa en un solo lugar, dando origen a un nuevo modelo de retail.

En el quinto episodio, la historia del denim se convierte en el posicionamiento definitivo de los jeans como prenda cultural global. A partir de la invención de los pantalones con remaches de Jacob Davis y su asociación con Levi Strauss, nace el icónico modelo 501 y se establece una industria de la producción de denim a gran escala. Mientras Levi’s construye su hegemonía desde el Oeste, H.D.

El próximo episodio recorre el nacimiento y consolidación de la gran rivalidad entre Firestone y Goodyear en los albores de la industria automotriz estadounidense, en un contexto de reestructuración total del transporte. A partir del auge del automóvil y el fin de la era de los carruajes, ambas compañías compiten por dominar un mercado en expansión, impulsando innovaciones clave como los neumáticos inflables, los primeros diseños de tracción (tread), los neumáticos desmontables y el concepto del “spare” como solución a los pinchazos.

Luego, la siguiente historia de la temporada cierra el recorrido de la rivalidad entre Kodak y Polaroid mostrando cómo la competencia que transformó la fotografía termina abriendo el camino a su propia obsolescencia.

Más adelante, la serie explora el surgimiento de la industria de los productos de papel descartables en Estados Unidos, impulsada por cambios en la vida cotidiana, avances en saneamiento y nuevas necesidades de consumo. El episodio recorre cómo los hermanos Scott popularizan el papel higiénico moderno, cómo Kimberly-Clark renueva un subproducto industrial en marcas como Kleenex tras un intento fallido con Kotex, y cómo Procter & Gamble redefine el mercado con Charmin y luego Pampers.

El anteúltimo episodio propone una mirada por las grandes cadenas de retail en Estados Unidos, a partir de la transformación del comercio minorista tradicional hacia el formato de “big box stores”. En un contexto de suburbanización, expansión de autopistas y cambios en los hábitos de consumo, distintos visionarios como Harry Cunningham, Douglas Dayton y Sam Walton impulsan nuevas formas de venta masiva: Kmart, Target y Walmart.

Finalmente, esta temporada cierra con el quiebre definitivo de la era dorada del auto estadounidense: del auge de la potencia y el diseño emocional impulsado por la competencia entre General Motors, Ford y Chrysler, al golpe estructural de la crisis del petróleo de 1973 que obliga a redefinir por completo la industria.

“GIGANTES DE LA INDUSTRIA: MEGA MARCAS” es una producción para HISTORY de Lucky 8 TV y Omaha Productions del ex jugador de fútbol americano Peyton Manning. Kim Woodard, Greg Henry, Isaac Holub, George Kralovansky, Shari Ortner, Brian Burstein y Harry Courniotes son los productores ejecutivos de Lucky 8 TV. Jim Pasquarella y Brandy Crawford-Uriu son productores ejecutivos de HISTORY.