"Maravilllosa Alicia" llega al Jardín Botánico con una experiencia inmersiva

La propuesta incluye doce instalaciones interactivas distribuidas a lo largo de los senderos del predio.
Las entradas estarán organizadas por turnos con horario fijo y acceso escalonado cada veinte minutos.
Desde el 2 de julio, en las vacaciones de invierno, el Jardín Botánico ofrecerá un recorrido nocturno inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, con tecnología interactiva y arte lumínico.
El Jardín Botánico Carlos Thays de Palermo será escenario, desde el próximo 2 de julio, de "Maravillosa Alicia", una experiencia inmersiva inspirada en el universo creado por Lewis Carroll. La propuesta combinará instalaciones lumínicas, tecnología interactiva, escenografía y sonido en un recorrido nocturno pensado para públicos de distintas edades.
El evento se desarrollará dentro de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad y apunta a convertirse en una de las alternativas culturales y recreativas para las vacaciones de invierno.
La experiencia contará con doce instalaciones especialmente diseñadas para integrarse al paisaje del Botánico. A lo largo del recorrido aparecerán algunos de los escenarios y personajes más reconocidos de la historia, como el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el Jardín de la Reina y la tradicional escena del Té de Locos.
Según la organización, la propuesta busca que los visitantes participen activamente del recorrido en lugar de limitarse a observar los espacios intervenidos.
Uno de los aspectos destacados será la incorporación de ALI, una guía narrativa que funcionará a través de WhatsApp y acompañará a los asistentes durante la visita. Mediante ese sistema se habilitarán contenidos, desafíos y distintas interacciones vinculadas con la historia.
Además, estará disponible AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada para ampliar la experiencia y permitir nuevas formas de interacción con el universo narrativo de la obra.
Los organizadores informaron que el proyecto fue desarrollado bajo criterios de accesibilidad integral. Las estaciones contarán con contenidos en Lengua de Señas Argentina, señalización mediante pictogramas y un diseño sin luces estroboscópicas ni sonidos bruscos.
También señalaron que toda la iluminación utilizada será LED de bajo consumo y que las estructuras fueron diseñadas para instalarse sin alterar el suelo ni la vegetación del predio.
Las entradas ya se encuentran a la venta de manera online, con valores desde $20.000. Los ingresos estarán organizados cada 20 minutos a partir de las 18 horas y con fecha y horario previamente asignados.
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