"Maravilllosa Alicia" llega al Jardín Botánico con una experiencia inmersiva

el-jardin-la-reina-maravillosa-alicia El jardín de la reina en Maravillosa Alicia.

Según la organización, la propuesta busca que los visitantes participen activamente del recorrido en lugar de limitarse a observar los espacios intervenidos.

Tecnología integrada a la experiencia

Uno de los aspectos destacados será la incorporación de ALI, una guía narrativa que funcionará a través de WhatsApp y acompañará a los asistentes durante la visita. Mediante ese sistema se habilitarán contenidos, desafíos y distintas interacciones vinculadas con la historia.

asi-es-la-casa-del-conejo La la casa del conejo.

Además, estará disponible AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada para ampliar la experiencia y permitir nuevas formas de interacción con el universo narrativo de la obra.

Accesibilidad y sustentabilidad

maravillosa-alicia-llega-buenos-aires-julio Las entradas estarán organizadas por turnos con horario fijo y acceso escalonado cada veinte minutos.

Los organizadores informaron que el proyecto fue desarrollado bajo criterios de accesibilidad integral. Las estaciones contarán con contenidos en Lengua de Señas Argentina, señalización mediante pictogramas y un diseño sin luces estroboscópicas ni sonidos bruscos.

También señalaron que toda la iluminación utilizada será LED de bajo consumo y que las estructuras fueron diseñadas para instalarse sin alterar el suelo ni la vegetación del predio.

Las entradas ya se encuentran a la venta de manera online, con valores desde $20.000. Los ingresos estarán organizados cada 20 minutos a partir de las 18 horas y con fecha y horario previamente asignados.