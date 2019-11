Barbie Vélez: "No sé si me lo hicieron a mí, no tengo memoria"

En una entrevista junto a POPULAR la bella actriz se encuentra pasando por un muy buen momento, tanto personal como en lo laboral. Vélez cuenta de qué trata la película estrenada el jueves, opina acerca del Bailando y su posibilidad de volver a ser parte. También se explaya del colectivo de actrices, el caso Darthes y cómo fue el desafío de grabar las escenas fuertes que le tocaron rodar para la serie millenial que terminaron de grabar la segunda parte de la serie Millenial que se emite por NetTV.

En la película actúan Nicolas Riera, Inés Palombo, Agustín Sierra, Julián Larquier y Cande Molfese. "Es una comedia hermosa, romántica, super actual que habla de los temas hoy día como se va tocando el amor en las redes sociales", comentó la actriz. Y en este sentido agrego: "ya la filmamos hace un tiempo, así que muy ansiosa por verla, ver los resultados, ver qué le pasa a la gente. Es mi primer película así que estoy muy ansiosa".

En su primer aparición en la pantalla grande Vélez cuenta por qué acepto ser parte de la película: "Me parecía que estaba muy bueno, cuando leí el libreto me sentí muy identificada en un montón de aspectos". En tanto por qué piensa que la gente tendría que ir a verla contó: "Me parece que la gente se va a sentir identificada cuando la vea. Esta buena, toca temas muy actuales así que me parece que a la gente le va a gustar mucho’.

La posibilidad de que le hayan pedido un taxi a Barbi no es muy remota: "No, no sé no recuerdo (risas), pero que lo haya pedido... puede ser, no recuerdo, las damas no tienen memoria" (risas).

El estreno de la película estaba pautado para el jueves pasado al igual que la película de Federico Bal, Crímenes Imposibles. Pero la fecha se postergo y finalmente se estrenará el jueves en todas las salas.

Si hablamos de amor, la modelo fue muy cuestionada en su momento cuando comenzó su relación con quien era su hermanastro Lucas Rodríguez. Hoy ya a punto de cumplir casi dos años ella aseguro: "Bien estoy súper, me parece que al principio la gente tiene esos prejuicios con cualquier pareja, a ver ‘esto durará’, ‘esto no’, a ver qué onda. Y la verdad que súper bien, así que muy contenta".

Falta poco para que empiece a definirse Bailando por un Sueño y Barbie ya tiene sus parejas elegidas: "Hay parejas que me gustan y chusmeo. Flor Vigna me encanta, una grossa. Karina también me encanta". La actriz ya ha participado de varios certámenes pero contó que "no se si volvería en este momento, porque estoy trabajando bastante a nivel actoral y es lo que me gusta y me gusta centrarme en algo o sea si hago algo me gusta hacerlo bien. En este momento no creo pero qué sé yo, nunca se sabe", aseguró.

En las redes sociales se la puede ver muy fitness y abocada a nuevos ejercicios: "Me empecé a copar, me encanta. La verdad era cero antes, pero me empezó a gustar así que está bueno. Está bueno cuidarse el cuerpo, a nivel salud a nivel cabeza te ayuda un montón así que estoy chocha", confió.

Luego de haber pasado por la televisión, la tablas y ahora esta nueva experiencia en el cine, a la hora de elegir una de las tres contó: "No sé, es todo muy diferente. El cine me encanto, la verdad es hermoso. En teatro tenés a la gente ahí también y recibís sus comentarios sus risas, sus emociones. Así que, como que un combo de todo está bueno’.

Lejos del ala de su madre Nazarena, cuenta: "Ella está bien con el teatro, se va de gira. No creo que hagamos algo juntas por el momento de hecho están a ful con su obra que la están rompiendo", dijo la modelo. Recordemos que la actriz se encuentra en la obra "Él en mi cuerpo", una comedia en la que comparte escenario con su pareja, Santiago Camaño.