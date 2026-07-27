Sofía Clerici confirmó su embarazo con una publicación en redes

La llegada de este bebé representa el cumplimiento de un anhelo que Sofía Clerici venía expresando abiertamente desde hace años. En distintas entrevistas había hablado de su deseo de ser madre, de tratamientos de fertilidad y de la posibilidad de hacerlo incluso en solitario. Hasta el momento, no reveló la identidad del padre del bebé ni brindó detalles sobre el tiempo de gestación o el sexo del niño.

El anuncio del embarazo llega en un momento en el que también se conoce un avance favorable para su defensa en la causa judicial por enriquecimiento ilícito, aunque Clerici eligió centrar la atención en esta nueva etapa personal.