Sofía Clerici confirmó su embarazo con una publicación en redes

Por ahora, la futura mamá prefiere mantener el foco en la llegada del bebé y promete contar más detalles “de una forma especial”.
Sofía Clerici anunció oficialmente que está embarazada, y lo hizo a través de un video en sus historias de Instagram, en el que mostró distintas calzas y prendas de maternidad que usará durante la gestación.
En el clip, la modelo e influencer explicó de manera natural “En realidad las uso tiro bajo ahora, porque bueno, no se me nota tanto la pancita, pero cuando se empieza a notar, la levantás y te queda tiro alto” y con esas palabras terminó por confirmar lo que muchos sospechaban desde hacía semanas.
Días antes, la mediática ya había dejado fuertes indicios, porque en su feed de Instagram publicó fotos de un lujoso cochecito de bebé de la marca Gucci y escribió “Navecita for me bb” y más tarde usó la frase “Ya tenemos nave”.
Sofía Clerici también compartió la captura de un mensaje de una persona cercana que le decía “Todas las personas que te conocemos sabemos que lo venís buscando ya hace bastante a este bebé. Vas a ser una GRAN MAMÁ”, a lo que la mediática ving=culada al "Yategate" le respondió “¡¡¡¡Gracias!!!! Si es un bebé bastante buscado. Aún no voy a salir a hablar de más porque quiero contarles TODO de una forma especial, original y linda”.
La llegada de este bebé representa el cumplimiento de un anhelo que Sofía Clerici venía expresando abiertamente desde hace años. En distintas entrevistas había hablado de su deseo de ser madre, de tratamientos de fertilidad y de la posibilidad de hacerlo incluso en solitario. Hasta el momento, no reveló la identidad del padre del bebé ni brindó detalles sobre el tiempo de gestación o el sexo del niño.
El anuncio del embarazo llega en un momento en el que también se conoce un avance favorable para su defensa en la causa judicial por enriquecimiento ilícito, aunque Clerici eligió centrar la atención en esta nueva etapa personal.
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