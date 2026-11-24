El reconocido experto en tendencias habló de la etapa más difícil que atravesó por problemas en su salud mental. "Tuve una depresión muy grande".
De los diseñadores de modas más conocidos de la industria textil nacional, Benito Fernández abrió su corazón para contar cómo atravesó una internación por depresión y con qué situaciones se encontró, tras recuperarse y volver al mundo de las tendencias. "Tuve que vencer el prejuicio...".
"Me tocó hace dos años estar internado. Tuve una depresión muy grande. Estuve internado en la Clínica Avril donde estuvo Maradona (Diego) Chano (Champertier)... Ellos estuvieron ahí por otras razones, no por depresión. A los cuatro días que salí, sentí la necesidad de contarlo", comenzó a recordar Benito, en una entrevista con El canciller.
"Estuve internado durante y mes y medio. Y mi necesidad de contarlo es porque siento que hay un prejuicio con las enfermedades mentales. Que no lo estamos hablando y que es muy importante, sobre todo después de la pandemia. Porque es algo que nos afectó un montón y tenemos que empezar a hablarlo", remarcó el creativo de diseños exclusivos, de alta costura.
"Me pasó de haber tenido que vencer el prejuicio que tenía, que por haber estado internado por tener un problema de una depresión, mi carrera se acababa. De hecho, a los diez días del alta fui a una fiesta de una revista femenina muy importante, y mucha gente se corrió de la foto de al lado mío", recordó, Fernández.
"Hoy tendría que estar peleado con esa gente que se corrió de la foto o haberla sacado de mi vida y dije que ´no´. Porque es el prejuicio o el miedo a lo desconocido. Y yo tuve que entender que los que se corrieron de la foto, tal vez hubiese sido yo...", se sinceró, Benito, sobre el comportamiento que el mismo habría tenido, ante una situación similar.
"Entonces, tuve que entender que es el miedo y el no hablar de estas cuestiones. Hoy respeto a los que se corrieron de la foto, porque sé que es una evolución que tenemos que hacer todos. Y siento que hoy, a pesar de todo lo que pasé, estoy en mi mejor momento", cerró, Fernández, a modo de balance.
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