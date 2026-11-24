EL LADO B DE LA INTERNACIÓN DE BENITO

"Hoy tendría que estar peleado con esa gente que se corrió de la foto o haberla sacado de mi vida y dije que ´no´. Porque es el prejuicio o el miedo a lo desconocido. Y yo tuve que entender que los que se corrieron de la foto, tal vez hubiese sido yo...", se sinceró, Benito, sobre el comportamiento que el mismo habría tenido, ante una situación similar.

"Entonces, tuve que entender que es el miedo y el no hablar de estas cuestiones. Hoy respeto a los que se corrieron de la foto, porque sé que es una evolución que tenemos que hacer todos. Y siento que hoy, a pesar de todo lo que pasé, estoy en mi mejor momento", cerró, Fernández, a modo de balance.