Sebastian Presta fue el último en ponerse a llorar porque le llegó al corazón que su maestra le dijera que un día se iba a convertir en alguno de los comediantes que tanto admiraba “Nunca imaginé todo esto. Cuando era chico me daba miedo leer y decir un texto enfrente de alguien” contó.

Despúes de tanbto desborde emotivo, el jurado de Masterchef Celebrity les reveló a los participantes el desafío de la noche “La idea es que puedan volcar en un plato libre toda esa emoción de aquel niño o niña que fueron. Es volver a esos momentos en los que atesoraban los olores, aromas y emociones” les indicó Germán Martitegui.

“Tienen que transportarse a ese lugar que los hizo tan felices” continuó Damián Betular antes de decirles que contaban con 60 minutos para cocinar y 3 minutos de mercado.

Todos los platos