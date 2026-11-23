En una noche plagada de recuerdos, la China Ansa, Lizy Tagliani, Sebastián Presta y Karina Mazzocco fueron los más afectados emocionalmente.
El domingo 22 de noviembre, durante la Noche de Beneficios de la octava semana de MasterChef Celebrity, los participantes lidiaron con un momento lleno de emoción cuando levantaron las cajas misteriosas y se encontraron con sus cuadernos de primaria en vez de ver distintos ingredientes para cocinar.
Josefina Ansa, Hernán Coronel “Mala Fama”, Lizy Tagliani, Marta Fort, Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Nazareno Casero y Julieta Poggio recibieron cartas escritas por sus maestras de primaria. Algunos de ellos lloraron, como "la China" al recordar ciertas carencias de su infancia “El colegio para mí fue una contención cuando no tenía casa o no teníamos para comer. Mi mamá me mandaba la vianda de pan con manteca y yo comía con mis maestras” recordó la conductora.
Todos los famosos leyeron las cartas que les escribieron sus docentes, que estaban acompañadas con fotos de ellos de niños. Karina Mazzocco también se quebró de la emoción cuando su maestra le pidió que “nunca pierda la niña que hay en su interior”.
Lizy Tagliani lloró y relató que su foto de pequeña es de la ocasión en la cual viajó a Chaco por única vez para poder conocer a su padre biológico “Según cuentan mis tías, él llegó y se puso a llorar, así que no me pudo conocer” reveló. Además, la actriz reveló que en un acto del 12 de octubre “se dio cuenta de quién quería ser” cuando le pusieron una pollera.
Sebastian Presta fue el último en ponerse a llorar porque le llegó al corazón que su maestra le dijera que un día se iba a convertir en alguno de los comediantes que tanto admiraba “Nunca imaginé todo esto. Cuando era chico me daba miedo leer y decir un texto enfrente de alguien” contó.
Despúes de tanbto desborde emotivo, el jurado de Masterchef Celebrity les reveló a los participantes el desafío de la noche “La idea es que puedan volcar en un plato libre toda esa emoción de aquel niño o niña que fueron. Es volver a esos momentos en los que atesoraban los olores, aromas y emociones” les indicó Germán Martitegui.
“Tienen que transportarse a ese lugar que los hizo tan felices” continuó Damián Betular antes de decirles que contaban con 60 minutos para cocinar y 3 minutos de mercado.
comentar