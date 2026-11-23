Escrita por el autor francés de origen armenio Raffy Shart (creador de la exitosa "Mi mujer se llama Mauricio"), la obra cuenta la historia de Jorge (Cristian Sancho), un hombre que cree haberlo perdido todo al separarse de su mujer (Tamara Bella). Para levantarle el ánimo, su amigo Rogelio (Matías Santoianni) decide organizarle una noche muy especial.