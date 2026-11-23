Con producción de Aldo Funes y un elenco de figuras de la televisión y el teatro, la obra de Raffy Shart llega al Teatro Santa Fe el 2 de enero de 2027
El elenco de la comedia “Átame a la Estufa” realizó las fotos de marquesina de cara a su temporada teatral veraniega en Mar del Plata. Participaron todos los protagonistas de la obra Gladys Florimonte, Alejandro Müller, Cristian Sancho, Matías Santoianni, Celeste Muriega, Hernán Figueroa y Tamara Bella posaron juntos para la imagen oficial.
Escrita por el autor francés de origen armenio Raffy Shart (creador de la exitosa "Mi mujer se llama Mauricio"), la obra cuenta la historia de Jorge (Cristian Sancho), un hombre que cree haberlo perdido todo al separarse de su mujer (Tamara Bella). Para levantarle el ánimo, su amigo Rogelio (Matías Santoianni) decide organizarle una noche muy especial.
Por error, Rogelio contrata a dos meretrices muy particulares: Belén (Gladys Florimonte), una trabajadora todo terreno, y Kahterina (Celeste Muriega), una dominatriz extrema. Por una confusión llega Blas (Alejandro Müller), y la inesperada aparición de Hugo, el cura (Hernán Figueroa), desencadena una sucesión de equívocos y situaciones disparatadas que convierten la velada en un verdadero caos.
“Átame a la Estufa”, cuenta con la dirección de Natacha Córdoba, la asistencia de dirección de Silvana Espada y la producción está a cargo de Aldo Funes.
La propuesta se suma a la cartelera marplatense del verano 2027 con un elenco de reconocidas figuras del espectáculo y el humor local, prometiendo noches llenas de carcajadas.
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