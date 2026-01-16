Espectáculos |

Qué dijo Julio Iglesias sobre las denuncias en su contra por abuso sexual

El artista español enfrenta y litigio en la justicia y un mega escándalo público tras ser acusado por dos mujeres que trabajaron para él.

Julio Iglesias está "en la mira" de la exposición pública y de la justicia en tiempos en donde es investigado por los tribuales españoles, acusado por dos de sus exempleadas de abuso sexual, en sus casas de Bahamas y de República Dominicana. El artista de carácter internacional se defendió de las denuncias en su contra.

El cantante español, uno de los más prestigiosos y de renombre a través de las décadas, finalmente respondió con un comunicado publicado, que su entorno decidió publicar en sus redes sociales: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa...", comenzó, el posteo, en Instagram.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", expresó Iglesias, al pronunciarse públicamente sobre las acusaciones que pesan sobre él y que tiene como protagonistas a exempleadas, que supieron trabajar junto a Julio.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó el papá de Julio, entre otros hijos, sobre el momento de exposición y de enfrentar litigios legales, que está viviendo por estas semanas. "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", agregó Iglesias, en su publicación.

LAS DENUNCIAS QUE PESAN SOBRE IGLESIAS

Dos exempleadas que trabajaron en sus residencias de República Dominicana y Bahamas en 2021 presentaron la denuncia el 5 de enero de 2026. Alegan haber sufrido abusos de poder, violencia sexual y física, así como insultos y humillaciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha iniciado una investigación y tomará declaración a las víctimas bajo la figura de testigos protegidos.

Un exfotógrafo de Julio Iglesias mostró las pruebas de las denuncias y el cantante rompió el silencio.

Las denunciantes, representadas por la organización Women's Link Worldwide, describieron un entorno de control y aislamiento donde se les imponían requisitos físicos específicos y se las sometía a pruebas médicas (como VIH y embarazo) sin justificación clara.

El descargo de Julio, con un mensaje compartido en redes sociales.

