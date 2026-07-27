Que hará Muscari con la gira de "El divorcio del año" tras la muerte de Ernestina Pais

La confirmación se produjo el pasado sábado 25 durante su participación en el programa "La noche de Mirtha Legrand" en ElTrece, cuando consultado por el actor chileno Benjamín Vicuña sobre el futuro de la temporada, Muscari respondió sin vueltas “Decidimos levantarla. No va a continuar” y agregó “Siento que ya está, que hay algo que terminó” a lo que la Chiqui respaldó la decisión “¿Querés que te diga? Hicieron bien”.