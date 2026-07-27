Que hará Muscari con la gira de "El divorcio del año" tras la muerte de Ernestina Pais

José María Muscari confirmó cual será el futuro de la gira de la obra “El divorcio del año” luego de la muerte de Ernestina Pais, el viernes 26 de junio.
A un mes exacto del trágico fallecimiento de Ernestina Pais, el autor y director teatral José María Muscari tomó la decisión de levantar de manera definitiva la gira de la obra "El divorcio del año", el espectáculo que la periodista y actriz protagonizaba junto a Romina Gaetani, Diego Ramos, Juan Palomino y Rochi Igarzábal.
La confirmación se produjo el pasado sábado 25 durante su participación en el programa "La noche de Mirtha Legrand" en ElTrece, cuando consultado por el actor chileno Benjamín Vicuña sobre el futuro de la temporada, Muscari respondió sin vueltas “Decidimos levantarla. No va a continuar” y agregó “Siento que ya está, que hay algo que terminó” a lo que la Chiqui respaldó la decisión “¿Querés que te diga? Hicieron bien”.
Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio de 2026, a los 54 años, cuando el auto que conducía -un Honda City- fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, cuando se dirigía al Teatro Niní Marshall de Tigre para una función de la obra.
José María Muscari aprovechó la mesa de Mirtha Legrand para despejar versiones que circularon en las redes “No estaba llegando tarde a ningún lado. Estaba llegando más temprano que sus compañeros. [...] Erradiquen cualquier pavada que saque el foco de una situación absolutamente triste, angustiante y que no tiene solución”.
"El divorcio del año" -escrita por José María Muscari y Mariela Asensio- se estrenó con éxito en el Multiteatro de la calle Corrientes y luego inició una gira nacional. El elenco estaba integrado por Ernestina Pais, Romina Gaetani, Juan Palomino, Rocío Igarzábal y Fabián Vena (reemplazado en algunas funciones por Diego Ramos). La comedia abordaba con humor negro y ritmo trepidante temas como las separaciones mediáticas, la exposición pública y la salud mental.
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