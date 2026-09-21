Brad Pitt regresa con su personaje ganador del Oscar

Brad Pitt vuelve a personificar al doble de riesgo del filme "Érase una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino, pero ahora dirigido por David Fincher.
Netflix estrenó el tráiler oficial "Las nuevas desventuras de Cliff Booth", la secuela/spin-off del filme de 2019, "Érase una vez en Hollywood", en la que Brad Pitt retoma el papel de Cliff Booth, el rudo y lacónico doble de riesgo que le valió el Oscar a mejor actor de reparto.
La nueva película de este particular personaje está dirigida por David Fincher, con quien Pitt trabajó en "Pecado Capitales" (Se7en, 1995, "El Club de la Pelea" (Fight Club, 1999) y el "El curioso caso de Benjamin Button" (The Curious Case of Benjamin Button, 2008).
A partir de un guion original de Quentin Tarantino, la historia se ambienta en 1977, ocho años después de los hechos de la película de 2019. Hollywood ya no es el mismo y Cliff tampoco, dejó atrás el trabajo de doble y ahora se gana la vida como fixer de estudio -solucionador de problemas, guía o facilitador logístico para personas extranjeras-, resolviendo problemas que van desde el chantaje y el robo hasta la extorsión y el homicidio.
En el tráiler, Brad Pitt aparece con el mismo desenfado del personaje original y hay un guiño directo a Leonardo DiCaprio, cuando Cliff explica que ya no hace de doble de Rick Dalton porque “Rick se puso demasiado gordo”. El protagonista de "Titanic" no participa en este filme, pero siregresa Timothy Olyphant como el actor James Stacy. El resto del elenco incluye a Elizabeth Debicki (la agente Karen Crosby), Scott Caan (la estrella de televisión Charlie Peters, famosa por hacer sus propias acrobacias), Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Holt McCallany, Peter Weller, JB Tadena, entre otros.
En una entrevista de agosto de 2025, Quentin Tarantino explicó que quería que su décima y última película como director fuera territorio desconocido, no “el mismo terreno que ya recorrí” y es por eso que escribió el guion pero decidió no dirigirlo. El responsabel de "Perros de la calle" y "Pulp Fiction" elogió el proyecto “Creo que Fincher y yo somos los dos mejores directores. Que quiera adaptar mi trabajo dice mucho”.
La película se rodó en Los Ángeles y el presupuesto se estimado fue de 200 millones de dólares, el más alto tanto para Tarantino como para Fincher. Pitt y Tarantino figuran también como productores, junto a David Heyman, Ceán Chaffin y Stacey Sher.
Este será el primer título de Netflix con estreno mundial exclusivo en IMAX: dos semanas a partir del 25 de noviembre de 2026 y luego llegará a la plataforma el 23 de diciembre. Además, Tarantino publicará el 8 de diciembre la novela "Las nuevas desventuras de Cliff Booth", una versión propia de la historia, distinta de la película.
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