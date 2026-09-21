Brad Pitt regresa con su personaje ganador del Oscar

En una entrevista de agosto de 2025, Quentin Tarantino explicó que quería que su décima y última película como director fuera territorio desconocido, no “el mismo terreno que ya recorrí” y es por eso que escribió el guion pero decidió no dirigirlo. El responsabel de "Perros de la calle" y "Pulp Fiction" elogió el proyecto “Creo que Fincher y yo somos los dos mejores directores. Que quiera adaptar mi trabajo dice mucho”.

La película se rodó en Los Ángeles y el presupuesto se estimado fue de 200 millones de dólares, el más alto tanto para Tarantino como para Fincher. Pitt y Tarantino figuran también como productores, junto a David Heyman, Ceán Chaffin y Stacey Sher.

Cliff en sus dos versiones.

Este será el primer título de Netflix con estreno mundial exclusivo en IMAX: dos semanas a partir del 25 de noviembre de 2026 y luego llegará a la plataforma el 23 de diciembre. Además, Tarantino publicará el 8 de diciembre la novela "Las nuevas desventuras de Cliff Booth", una versión propia de la historia, distinta de la película.