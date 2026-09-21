Impactante confesión, sin filtro, de Alejandro Fantino: "No me llaman de la tele..."

POLÉMICA DECLARACIÓN DE FANTINO SOBRE EL PLURIEMPLEO

"Acá alguien tiene dos trabajos y mirá cómo hizo mierda el país que hay gente que tiene que tener dos trabajos. En el mundo se tienen dos trabajos, en el mundo se tienen dos trabajos", dijo Alejandro, en su canal de streaming, Neura, semanas atrás.

"En el mundo la gente cuando quiere dar un salto cualitativo en su vida profesional o económica, hace un esfuerzo y va por más", agregó, Fantino. La repercusión, sobre todo en redes sociales, no tardó en llegar. Y muchos de los comentarios apuntaron en contra de los dichos del conductor, sobre el pluriempleo.