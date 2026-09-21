Impactante confesión, sin filtro, de Alejandro Fantino: "No me llaman de la tele..."

El conductor de Neura se sinceró sobre su presente laboral y profesional y lo hizo con categóricas definiciones: "Hoy no tengo territorio donde estar".
Alejandro Fantino reflexionó sobre su presente laboral y reconoció que no tiene ofertas de trabajo del medio donde se desenvolvió durante más de dos décadas. Y explicó la razón por la que, a su criterio, quedó afuera de la programación. "Hoy no tengo territorio donde estar".
"No tengo ofertas de tele. No me han llamado más de la tele. ¿Por qué no me llaman más? Tal vez, porque ya no soy más de la tele. Ya quedé medio...", comenzó Alejandro, en una entrevista con Revolución Popular, al hablar de su presente y, tal vez, de su futuro laboral.
"Es muy loco porque hoy soy un tipo sin estar, no tengo territorio donde estar. Porque, en You tube tampoco tengo unos números como los de Luzu o los de Olga, y no me llaman de la tele", se sinceró, Fantino, sin filtro.
"Y las cosas que he pedido hacer en tele abierta, cuando me han llamado, me dijeron que no. Tenía ganas de hacer alguna entrevista filosófica, y me dijeron que no. Así que nada, estoy navegando", reconoció Fantino, al poner en palabras lo que está viviendo en su actualidad profesional.
"Acá alguien tiene dos trabajos y mirá cómo hizo mierda el país que hay gente que tiene que tener dos trabajos. En el mundo se tienen dos trabajos, en el mundo se tienen dos trabajos", dijo Alejandro, en su canal de streaming, Neura, semanas atrás.
"En el mundo la gente cuando quiere dar un salto cualitativo en su vida profesional o económica, hace un esfuerzo y va por más", agregó, Fantino. La repercusión, sobre todo en redes sociales, no tardó en llegar. Y muchos de los comentarios apuntaron en contra de los dichos del conductor, sobre el pluriempleo.
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